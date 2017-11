Abonneecadeau editie 51: een cadeaupakket van Zuiver

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een cadeaupakket van Zuiver t.w.v. € 64,-. In dit feestelijke pakket zit onder andere: een vaas, kaarsenstandaard en een schaaltje.

De winnende abonnees van deze week zijn:

H.J. Wordragen, Berschenhoek

C. Beukers, Capelle aan den Yssel

M.C. Vis- de Kreek, Zonnemaire

Mevrouw Hartman, Berkel en Rodenrijs

C.P. Lous- v/d Wielen, Westkapelle

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over Zuiver

De trendy Zuiver collectie heeft alles om jouw huis mee in te richten en de puntjes op de i te geven aan je interieur. Bijzonder aan de collectie is dat je onderling alles kunt combineren om een persoonlijk en hip interieur te creëren. Steek bijvoorbeeld een kaarsje op in de Pawn kandelaar, presenteer wat lekkers in het Hexagon schaaltje en zet een mooi boeket in de Blob XL-vaas. Met Zuiver maak je jouw woning gemakkelijk knus en gezellig en dus helemaal klaar voor de lange, donkere dagen!

Kijk voor inspiratie op de website van Zuiver.