Abonneecadeau editie 52: Verzorgingspakketje van TheHappySoaps.com

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een plasticvrij verzorgingspakketje van TheHappySoaps.com t.w.v. €59,-.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

F. uit Hilversum

Joke uit Swalmen

B. uit Hengelo

J. uit Rotterdam

Ans uit Doesburg

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuis gestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

HappySoaps

Het doel van HappySoaps is om jouw badkamer 100% plasticvrij te maken. Dit doen ze onder andere met vrolijke én heerlijk geurende alternatieven voor traditionele shampoo, conditioner, deodorant, douchegel en scheerschuim. Allemaal handgemaakt in Nederland en vrij van palmolie.

Wat vind je in het pakket?

Happy Bundel met Shampoo Bar, Body Bar, Deodorant en Conditioner Bar

Mini Bath Bombs – Herbal Sweets

Shampoo Bar bewaar- en reis blikje

Zeephouder van Bamboe voor twee Shampoo Bars of Zeep

In de vrolijke badkamerbundel vind je alles om jouw badkamer plasticvrij te maken. Daarnaast vind je fijne Mini Bath Bombs en handige accessoires om alles uit jouw verzorgingsproducten te halen!

