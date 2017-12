Abonneecadeau editie 53: een emaille pan beschikbaar gesteld door Green Jump

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een grote groene emaille pan van Riess beschikbaar gesteld door Green Jump t.w.v. € 63,-.

De winnende abonnees van deze week zijn:

W. Nieuwenhuyzen, Wissenkerke

G. Boekel, Dirkshorn

Z. Biesheuvel, Simonshaven

A. Schipper, Alkmaar

J. Muller, Alblasserdam

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Over Green Jump

Green Jump is ervan overtuigd dat mooie spulletjes van hoge kwaliteit uitstekend samengaan met eco, bio en fair trade produceren, onder goede arbeidsomstandigheden. Dat dit mogelijk is in de dagelijkse praktijk bewijst hun assortiment. Zij voeren ruim 2.000 producten van merken die net zoveel waarde hechten als zij aan het combineren van duurzaam én mooi.

Emaillen pannen van Riess

De grote emaillen pannen van Riess fleuren niet alleen je keuken op, maar dragen ook bij aan een groene manier van koken. Emaillen pannen zijn namelijk gemaakt door een soort glas bij 840 graden vast te smelten op een basis van ijzer. Het resultaat is een pan met een glad, niet poreus oppervlak dat geen stoffen afgeeft. Door het gebruik van natuurlijke minerale bronnen zoals o.a. staal, kwarts, klei en soda zijn de emaillen pannen recyclebaar. De pannen worden met de hand gemaakt en zijn dus nooit precies hetzelfde.