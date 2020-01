Abonneecadeau editie 6: een sieradenset van 'Mas Jewelz'

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een sieradenset van Mas Jewelz t.w.v. € 69,85.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Sacha uit Castricum

Hetty uit Nieuw-Vennep

I. uit Capelle a/d IJssel

Edith uit Beugen

H. uit Staphorst

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Waar bestaat het pakket uit?

Armband 4 mm ‘Parel’ zilver

Fijn armbandje gemaakt van zilver en 4 mm parelsteentjes. Achter die parelsteentjes, zit een bijzondere betekenis. Zo geven parels rust en vrede. Het helpt stress en negatieve emoties te verminderen. De steen stimuleert spirituele groei. De lengte van de armband is verstelbaar van 17 t/m 19 cm. Collier 4 mm ‘Parel’ zilver

Fijne ketting gemaakt van zilver en 4 mm parelsteentjes. De lengte van het collier is verstelbaar van 42/45 cm. Oorstekers ‘Mother of Pearl’ zilver

Parelmoer-oorbellen van Mas Jewelz. De zilveren oorbelletjes hebben een diameter van 4 mm. De zachte en zuiverende energie van parelmoer brengt rust, vrede en verlichting. Het stimuleert eigenschappen als eerlijkheid, begrip en wijsheid. Het helpt stress en negatieve emoties loslaten.

Over Mas Jewelz

Mas Jewelz is een biologisch sieradenmerk. Alle sieraden zijn natuurlijk, zorgvuldig geselecteerd en kraal voor kraal handgemaakt met respect voor mens en natuur. We selecteren de stenen niet alleen op hun schoonheid aan de buitenkant, maar ook op hun speciale betekenis. De stenen kunnen je kracht geven, je aanmoedigen en ondersteunen. Elke steen heeft zijn specifieke betekenis. Wil je alle stenen en betekenissen bekijken? Klik dan hier!

Met deze sieraden, hoopt Mas Jewelz een beetje ondersteuning te bieden voor wat belangrijk is in het leven. Zoals dromen en doen, je hart volgen, moedig zijn, opkomen voor waar je in gelooft en leven uit hoop en liefde in plaats van angst. De voornamelijk zilveren sieraden worden met de hand en in een fair way gemaakt. Elk product heeft een kaart met het verhaal achter het ornament en de betekenis van de steen.

Nieuwsgierig geworden naar de andere sieraden van Mas Jewelz? Bekijk de website hier!