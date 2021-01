Abonneecadeau editie 6: een tegoedbon voor sneakers van Winkelstraat.nl

Januari is voor veel mensen dé maand om de zomervakantie te boeken. En hoewel op vakantie gaan er naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar anders uitziet, bieden veel reisorganisaties al weer vakanties aan.

Kan je niet wachten met boeken? Babs van der Staak van de Consumentenbond geeft 6 boektips.

1) Kies een pakketreis

“De overheid adviseert om tot eind maart niks te boeken. Maar de mensen die in de zomer op vakantie willen en al willen boeken, kunnen het best voor een pakketreis gaan. Je hebt dan meer rechten dan wanneer je los een accommodatie of een vliegtuigreis boekt.”

“De reisorganisatie heeft meer plichten; die is dan echt verantwoordelijk voor het uitvoeren van een veilige reis. Zowel op reis, maar ook als je nog niet bent vertrokken. Is het gebied plots onveilig, dan moet een reisorganisatie het hele pakket terugbetalen. Ook bij faillissementen sta je sterker met een pakketreis.”

2) Controleer de garantieregeling

Veel ANVR-reisorganisaties zijn aangesloten bij garantiefondsen, zoals de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), de GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators), STO Garant (Stichting Take Over) of VZR Garant. Controleer of je reisaanbieder is aangesloten door zijn inschrijving te checken op de site van de garantiefondsen. Gaat een aanbieder failliet, krijg je een door het garantiefonds gedekte coronavoucher of brengen ze je tijdens de reis naar huis.

3) Boek rechtstreeks

Er bestaat geen garantieregeling voor losse vliegtickets. Ook tickets van reisbureaus of boekingssites vallen dus niet onder een garantiefonds. “Als je dan dus toch een vlucht los wil boeken, doe het dan rechtsreeks bij een luchtvaartmaatschappij en niet bij een tussenpersoon. Wij zagen het afgelopen jaar dat het dan langer duurt om je geld terug te krijgen. Er zit dan een extra schakel tussen wat het lastiger maakt.” Zij vragen vaak wijzigingskosten tot €55 per persoon, de klantenservice is nogal eens onbereikbaar en restitutieverzoeken lopen zo behoorlijk wat vertraging op.

4) Ga voor een flexibele reis

“Verder is het belangrijk om een flexibel tarief te boeken. Daarbij kun je tot het laatste moment annuleren zonder teveel geld kwijt te zijn. In sommige gevallen kun je tot het laatste moment geheel kosteloos annuleren, in andere gevallen loopt het bedrag op naarmate je dichterbij de vertrekdatum komt. Maar het is natuurlijk beter dan alles kwijt zijn.”

“Het is natuurlijk ook een fijn idee om op het laatste moment te kunnen besluiten mocht je je toch niet zo veilig voelen. Of wanneer je plots in quarantaine moet”, vertelt Van der Staak. “Daarbij kan het gebied ook geel zijn, maar zijn er ter plekke beperkingen, zoals een sluiting van de musea en een avondklok. Dan kun je het niet leuk of prettig vinden om te vertrekken, maar dat is voor een organisatie geen geldige reden om te annuleren. Behalve dus als je een flexibele reis hebt geboekt.”

5) Check de annuleringsvoorwaarden

“Voor een pakketreis gelden vaste annuleringsvoorwaarden. Je kunt altijd je reis annuleren en je krijgt altijd geld terug, afhankelijk van hoe dicht je op vertrek annuleert. Het is goed om je daar vooraf in te verdiepen. Veel reisorganisaties roepen dat ze flexibel zijn, maar dat kan natuurlijk per dag verschillen. Ga dus niet blind af op wat de reisorganisatie je vertelt; check altijd of het écht zo flexibel is als zij beweren.”

Volgens Van der Staak hebben veel reisorganisaties hun voorwaarden aangepast. Dat betekent dat het coronavirus in de meeste gevallen geen geldige reden is om te annuleren. “Men weet nu dat het er is. Het is een bewust risico dat je neemt.” Veel reis- en annuleringsverzekeringen keren om die reden dus niet meer uit. Check dat dus ook zeker nog even bij je verzekering.

6) Gebruik een creditcard