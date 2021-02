Abonneecadeau editie 7: een boekenpakket van Uitgeverij Orlando

Aanstaande maandag gaan de basisscholen weer open en twee dagen later mogen ook niet-essentiële winkels open voor het ophalen van bestellingen. Dat maakte premier Rutte dinsdagavond bekend in de persconferentie. Of de avondklok wel of niet eindigt op 10 februari wordt later deze week bekend.

“We zitten in een spannend en onzekere fase van de coronacrisis”, begon Rutte dinsdagavond de persconferentie. “De besmettingscijfers en het aantal mensen in de ziekenhuizen dalen, maar alle doorrekeningen wijzen op een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de Britse variant van het coronavirus.”

Advertentie

Lockdown tot minstens 2 maart

Door die onzekerheid worden de lockdown en bijna alle maatregelen die nu van kracht zijn verlengd tot minstens 2 maart. Op 23 februari wordt hier opnieuw naar gekeken en is er ook een nieuwe persconferentie. Dat betekent dat tot 2 maart het aantal personen dat je thuis mag uitnodigen op maximaal één per dag blijft en ook horeca, bioscopen, pretparken en musea nog zeker een maand dichtblijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot die tijd nog niet aan de slag.