Abonneecadeau editie 8: giftcard van Good4Fun

Mischa Blok (46) werd op 3-jarige leeftijd geadopteerd uit Zuid-Korea. Toen ze zelf kinderen kreeg, ging ze twijfelen aan het verhaal op haar adoptiepapieren en ontdekte ze haar ware levensverhaal.



Maandag maakte demissionair minister Sander Dekker bekend dat adoptie van kinderen uit het buitenland per direct wordt opgeschort. Hij bood zijn excuses aan voor het wegkijken van de Nederlandse overheid bij verschillende misstanden. Een uitspraak die Mischa emotioneerde, omdat er eindelijk erkenning voor het probleem is. “Ik koop er verder niets voor, maar het is toch belangrijk om iemand van het kabinet te horen zeggen dat de problemen er zijn.”

Mischa werd geboren in Zuid-Korea en werd op 3-jarige leeftijd geadopteerd. “Volgens mijn adoptiepapieren werd ik te vondeling gelegd toen ik 2,5 jaar oud was en droeg ik een briefje bij me met mijn naam en geboortedatum. Ik vond dat altijd wel een romantisch verhaal. Maar toen ik zelf moeder werd, kwam ik erachter dat je een kind op die leeftijd helemaal niet te vondeling kunt leggen; dan loopt het kind achter je aan.”

“Ik twijfelde aan het verhaal en ontdekte via de adoptieorganisatie in Korea al snel dat er inderdaad een schaduwdocument was waarin stond dat mijn biologische vader mij naar het weeshuis heeft gebracht omdat hij een nieuwe vrouw had die zwanger was. In het document stond niets over mijn moeder. Of zij ervan wist of ermee in heeft gestemd, weet ik nog steeds niet.”

Ontstaansgeschiedenis

“Je ontstaansgeschiedenis is je basisverhaal. Wie is je vader, wie is je moeder, waar ben je geboren? Dat is wie je bent. Als dat niet klopt, valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Zo’n romantisch verhaal lijkt mooi, maar iedereen heeft recht op zijn/haar ontstaansgeschiedenis. De enige reden om deze informatie achter te houden, is om te voorkomen dat je als adoptiekind je ouders snel kunt terugvinden. Hoe treurig is het om zo’n document te vervalsen en op die manier alleen degene die het kind wegbrengt te beschermen?”

Mischa komt in contact met haar vader en dat leidt tot een ontmoeting in Korea. “Ik wilde degene met wie ik een bloedband deel toch ontmoeten. Ik zag mezelf in hem terug, iets wat ik altijd gemist had. Ik had gehoopt dat we na die ontmoeting contact zouden houden en elkaar zouden blijven zien, maar hij hield het contact meteen al erg af. Er was nog steeds geen plek voor mij in zijn leven. Ik ben nooit boos geweest over de adoptie, maar toen hij me voor mijn gevoel voor de tweede keer afwees, was dat moeilijk te verkroppen. Ik had al die moeite gedaan, hem een tweede kans gegeven en alles vergeven.”

Zoektocht naar biologische moeder

“Mijn Nederlandse adoptieouders hebben mij geadopteerd vanuit idealisme. Om een kind in nood een beter leven te geven. Het echte verhaal was confronterend en bracht hen aan het twijfelen of ze er wel goed aan hadden gegaan. Daar hebben we heel goede en emotionele gesprekken over gevoerd.”

Met haar biologische vader heeft Mischa, op een enkele ontmoeting in Korea na, nu geen contact meer. Hij heeft haar ook nooit over haar moeder willen vertellen. Om haar moeder te vinden heeft Mischa haar DNA naar een DNA-bank gestuurd. “Voor mijn gevoel is dat de enige kans om ooit mijn moeder te vinden. Ik verwacht niet dat haar DNA wordt gevonden, maar misschien kom ik bijvoorbeeld wel via een achterneef met haar in contact. Ik hoop dat dat nog op tijd zal zijn, maar ik moet ook accepteren dat ik misschien niet alles te weten ga komen, en dat ik misschien wel nooit te weten kom wie mijn Koreaanse moeder is.”

