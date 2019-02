Abonneecadeau editie 9: Fatboy Plat-o

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we élke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Tromgeroffel: deze week is dat 5x een Fatboy Plat-o in de kleur taupe t.w.v. €99,-.

En… De 5 gelukkigen van deze Fatboy Plat-o design bijzettafel zijn:

Jolanda uit Uden

Ingrid uit Eindhoven

Ineke uit Helmond

Henny uit Mierlo

Miek uit Neer

Ben jij één van de gelukkige winnaars? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Fatboy’s Plat-o

Plat-o is Fatboy’s ronde design bijzettafel. Door zijn lichte gewicht is Plat-o moeiteloos te verplaatsen. Het opruimen van lege glazen of borden – want af en toe voor de TV eten is oké – was nog nooit zo makkelijk. Plat-o is namelijk een soort dienblad op pootjes. Dankzij de magneet is het grote ronde dienblad gemakkelijk los te koppelen.

De metalen bijzettafel is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en is beschikbaar in antraciet, grijs, lichtgrijs, groen, taupe en wit.

