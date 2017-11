Kerstcadeaus voor 100 abonnees!

December is de feestmaand en daarom geeft Libelle 100 feestelijke cadeaupakketten weg aan 100 trouwe abonnees. Het pakket bestaat uit een serviesset van Walra waarmee je met het kerstdiner je tafel feestelijk kunt dekken. De serviesset heeft een waarde van € 150,55. Wij willen onze abonnees hiermee heel hartelijk bedanken voor hun trouwe lidmaatschap en wensen hun hele fijne feestdagen toe.

De serviesset

Het cadeaupakket van Walra bestaat uit:

1 x een serveerschaal

3 x twee dinerborden (totaal 6 stuks)

3 x twee ontbijtborden (totaal 6 stuks)

1 x een tafellaken

2 stuks theedoeken

Meer over Walra

Walra staat voor thuis lekker samen eten en de tijd nemen voor elkaar. De trend ‘bewust genieten’ is veel meer dan de smaak en de geur van het eten en (h)eerlijke ingrediënten. Alle zintuigen doen mee! Walra biedt je graag met smaak opgemaakte borden en een gedekte tafel die past bij de sfeer van het moment. Eten wordt tafelen met het stijlvolle, tijdloze servies en tafellinnen van Walra. Bijpassende theedoeken maken de beleving compleet. Walra biedt niet alleen kwaliteit in de slaap- en badkamer, maar ook in de keuken en aan de eettafel. Vier het leven is hun motto!

Extra informatie over de serviesset

Serviesgoed van Walra is vaatwasmachinebestendig, kan in de magnetron, is ovensafe en het kan tegen een stootje. Het is ontworpen in Nederland en met liefde vervaardigd in een hoogwaardige fabriek in Thailand. Bijzonder aan dit servies is de glanslaag, waardoor het een zeer luxe uitstraling heeft. Kijk hier voor meer informatie over Walra.

Wie zijn de 100 gelukkige winnaars?

Ben je benieuwd of je gewonnen hebt? Hieronder vind je een overzicht van alle namen van de winnaars. Het pakket wordt binnen 3 weken verzonden. Wil je ook genieten van alle voordelen van abonnees? Kijk dan snel op onze website voor een overzicht en neem een abonnement op Libelle.

