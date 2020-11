Libelle en Jan Jans en de kinderen: dat is als een gouden huwelijk. Al 50 jaar zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze kunnen elkaar geen week missen. “Eigentijds en vriendelijk. Nooit hard, agressief of politiek geladen, maar wél altijd bovenop de actualiteit”, is hoe Mariken Swildens, projectmanager van de Studio Jan Kruis Libelle, het gezin omschrijft.

Ze trekt een vergelijking met een ander topduo: Willem Alexander en Máxima. “Door haar huwelijk met Willem-Alexander heeft Máxima een prachtig podium gekregen. En onze koning? Die is alleen maar leuker geworden met haar aan zijn zijde. Libelle is voor Jan Jans en de kinderen het perfecte podium: zonder dat podium kon het grote succes van de familie Tromp niet bestaan.”

Het was Rob van Vuure, de toenmalige hoofdredacteur van Libelle, die striptekenaar Jan Kruis in 1970 benaderde. Of hij een leuke familiestrip kon bedenken die bij de Libelle lezeres paste. Op 12 december 1970 werd de eerste aflevering van Jan Jans en de kinderen gepubliceerd, om daarna nooit meer van het toneel te verdwijnen. O, zeker… Jan Kruis, overleden in 2017, heeft weleens gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’. Want het bedenken én tekenen van de strip mondde voor hem soms uit een pittige worsteling. En dan was er ook nog die deadline waar hij elke week tegenaan hikte. “Jan begon altijd met het invullen van de tekstballonnetjes en dat deed hij met feilloze precisie”, vertelt Swildens, die jarenlang met hem werkte. “Daarna maakte hij de tekeningen, die door zijn vrouw Els werden ingekleurd. Gelukkig is Jan in de loop der jaren wel aan die wekelijkse deadline gewend geraakt hoor!”

Een goed stel

Libelle en Jan Jans en de kinderen sluiten na al die jaren nog steeds naadloos op elkaar aan. Ze dragen volgens Swildens inhoudelijk nog precies dezelfde waarden uit. “Eigentijds en vriendelijk. Nooit hard, agressief of politiek geladen, maar wél altijd bovenop de actualiteit. Jan Jans en de kinderen wordt gemaakt voor de Libelle lezeres, die goed op de hoogte wil blijven van de wereld om haar heen. Uiteraard lezen mannen en kinderen de strip ook. Dat vinden we prima, maar het blijft belangrijk om goed te weten voor wie je de strip maakt, wie je doelgroep is. En dat zijn vrouwen.”

Jan Jans en de kinderen als rolmodel

Vanaf dag één fungeren Jan Jans en de kinderen als rolmodel voor de lezers van Libelle. Het gezin groeide in de afgelopen jaren helemaal met de tijd mee. “Al is Jans volgens mij geen dag ouder geworden”, zegt Swildens. “Ze is nog steeds die vrouw van 38. Een jonge moeder, die goed op de hoogte is van alles wat er in de samenleving gebeurt. Jan is inmiddels minder gaan werken, om voor hun nakomertje Gertje te zorgen. Jans heeft een moestuin, omdat ze bewust biologisch wil eten. En de rode kater? Die kruipt achter een gordijn om te weten hoe het voelt om een boerka te dragen.”

Op naar de 100

De onderwerpen die in Jan Jans en de kinderen op een luchtige en vaak humoristische manier aan de kaak worden gesteld, raken de lezers. De strip zit heel dicht op de huid van de Libelle lezeres. “Dat is de grote kracht van de strip. Jan Jans en de kinderen zijn niet meer weg te denken uit Libelle. En zolang ze blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving, kunnen ze nog hééél lang mee. Ik zeg: op naar de 100 jaar!”

