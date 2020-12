Kerst bij Libelle: Artdirector Cilla en adjunct-hoofdredacteur Anita vertellen

De eerste stappen voor de feestelijkste nummers van het jaar van Libelle worden in januari al gezet. Het hele jaar door feestvreugde, kortom.

Ook al is dit jaar anders, toch worden er extra feestelijke decemberedities gemaakt. De nummers, waar momenteel de laatste puntjes voor op de i worden gezet, staan volop recepten, mooie verhalen en andere onderwerpen die nóg meer kerst brengen bij je thuis.

Cilla en Anita kunnen er alles over vertellen, want zij zijn vanaf het eerste tot het laatste moment betrokken bij de totstandkoming van deze nummers.

“Het begint al bij de locatie voor de jaarlijkse kerstbrainstorm die aan de productie voorafgaat. Is het feestelijk genoeg, wat kunnen we er allemaal doen om nog meer in de stemming te komen en nog mooiere nummers te maken dan vorig jaar,” aldus Anita. Cilla vult aan: “Zo worden de nummers elk jaar uniek, want we gaan bijvoorbeeld voor speciale covers, geven vaste rubrieken een andere opzet en locaties waar we fotograferen zijn nog veel mooier dan normaal.”

Lekker uitpakken met kerst

Het zijn nummers waar de hele redactie, van beeldredacteur tot journalist en vormgever, naar uitkijkt. Het is het moment om van voor tot achter lekker uit te pakken. “De redactie wordt verdeeld in groepen en verschillende disciplines werken samen aan een nummer. Zo krijgt elk nummer een eigen thema en een eigen smoel. Keer op keer blijken er meer dan genoeg ideeën te zijn,” aldus Anita. Cilla: “We maken per jaar zo’n vier of vijf feestnummers, en die zijn allemaal anders. Het moet echt voelen als een cadeau, zo’n decembernummer. Daarom hebben ze allemaal een eigen beeldtaal, vormgeving en heeft elk nummer zijn eigen karakter.” Anita licht toe “In het ene nummer word je helemaal ondergedompeld in mooie kerstverhalen, het andere nummer krijg je een compleet kerstkookboek van Yvette van Boven, en zo wordt elk kerstnummer uniek.”

Nog even geheim

Wat je in de komende nummers vindt, houden we nog even geheim. De sfeer zit er in elk geval goed in en dat is het belangrijkste, als we Cilla mogen geloven. “Doordat we veel met vaste teams werken, vaste stilisten, fotografen en journalisten, weten we dat we ook in deze hectische tijden dezelfde kwaliteit kunnen leveren.” Anita valt bij: “Het is soms kunst-en-vliegwerk geweest de afgelopen maanden. Van locaties waar we ineens niet meer terecht konden vanwege corona-besmettingen en aangescherpte regels die inhielden dat we met kleinere teams moesten werken. Het is knap hoe onze redactie en freelancers elke keer weer met oplossingen kwam om alles tot een goed eind te brengen, echt petje af.”

En in 2021?

De sfeer in de verschillende nummers heeft er niet onder geleden, dat is wel duidelijk. Cilla: “Libelle is een mindset. Een levenshouding, niet alleen een blad. Dat merken we aan de redactie en ook aan de tomeloze inzet van de redactie, wie voor Libelle werkt, doet altijd een stap extra. Want Libelle is een beleving en die moet kloppen, van voor tot achter, van elk woord, elke foto en elke pagina.”

In hun hoofd zijn Cilla en Anita alweer bezig met de kerst van 2021, want voor je het weet is het natuurlijk weer januari. “Het wordt even puzzelen hoe we toch met elkaar kunnen brainstormen,” aldus Anita. Dat de nummers ook in 2021 weer mooi worden, daarover bestaat geen twijfel. Beiden vrouwen hebben er al jaren kerst bij Libelle op zitten en de decembernummers zijn elk jaar mooier dan de vorige. “Misschien hebben we er komend jaar zelfs nog wel meer zin in dan andere jaren!”