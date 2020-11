De digitale stembus is gesloten en binnenkort wordt bekend wie de Libelle STER (STerke vrouw die haar Energie inzet voor Resultaat) van 2020 is. Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder legt uit hoe deze tiende editie van de STER-verkiezing door corona een speciaal randje kreeg.

Normaal gesproken wordt de jaarlijkse Libelle STER bekend gemaakt tijdens het Libelle Nieuwcafé, maar vanwege de pandemie is er dit jaar een andere, coronaproof, manier bedacht om de prijs uit te reiken (hou onze website de komende week in de gaten om te zien hoe!). Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder is er niet minder enthousiast om. Deze tiende editie van de STER-verkiezing is volgens haar juist door corona een heel bijzondere geworden.

Fantastische initiatieven

Hilmar: “We kiezen altijd al voor maatschappelijke initiatieven. Vrouwen die zich inzetten voor andere vrouwen, voor hun medemens. En in coronatijden zijn er zóveel fantastische initiatieven bedacht. Die creativiteit die er dit jaar is losgekomen, het gevoel van ‘we gaan dit samen doen’… Ik ben ontzettend trots dat dit allemaal gebeurt in Nederland.”