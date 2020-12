Mariken Swildens (58) is projectmanager van Jan Jans en de kinderen en werkt al 37 jaar aan de wekelijkse strip in Libelle. Ze wil niet opschepperig overkomen, maar Mariken Swildens noemt zichzelf met een gerust hart de Jan, Jans en de kinderen-deskundige. “Op m’n 21e werd ik bij de strip betrokken en ik ben nu 58. De familie Tromp zit gewoon in mijn DNA.”

Vertel eens, hoe kwam je bij de bekendste stripfamilie van Nederland terecht?

“Ik deed een grafische opleiding, had net m’n afstudeerstage bij Weekend en Actueel achter de rug en was op zoek naar een leuke baan. M’n moeder kende Joop Wiggers, de uitgever van Jan Jans en de kinderen. ‘Joh… Hij zoekt iemand, misschien is het iets voor jou!’, tipte ze. En ik werd aangenomen. Jan Jans en de kinderen werd toen al zo’n 13 jaar wekelijks in Libelle gepubliceerd en was booming business. Ik had in m’n nieuwe baan mijn handen vol aan het ontwerpen van merchandise. Van schoolagenda’s, serviezen en mokken, tot postzegels en dekbedovertrekken: je kunt het zo gek niet bedenken.”

Wat maakt de familie Tromp zo leuk?

“Ik hoef nooit uit te leggen wie ze zijn. Werkelijk iedereen kent de strips over de familie Tromp. Ze zijn BN’ers. Jan Jans en de kinderen horen bij het Nederlands erfgoed. Ze maken alles mee wat wij ook meemaken. Voor mijn grafische werk in de Jan Kruis Studio heb ik Jan Jans en de kinderen tot op het bot ontleed. Ik keek met vrouwenogen naar hen. Wat heeft Jans aan? Hoe gedraagt Jan zich? Wat zou Jans nóóit zeggen? Ik heb zóveel met hen meegemaakt in de afgelopen 37 jaar dat ik me onlosmakelijk met hen verbonden voel. Als een soort oerkracht. Ze voelen als familie. Ik wil voor ze zorgen, ik wil dat het goed met hen gaat.”