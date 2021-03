Gluren bij de thuiswerkplekken van de Libelle-redactie: “Ik mis de kletspraatjes”

Vandaag is het de dag van de thuiswerker. Maar bij Libelle – en de rest van Nederland – is het inmiddels het jaar van de thuiswerker. Waar we voorheen nog gezellig samen op de redactie zaten, hebben we nu onze huizen ingericht tot kleine kantoortjes. Kijk mee naar de thuiswerkplekken van de redactie.

Elsbeth Drijver woont met André, zoon Pelle (19), dochter Pippa (17) en zoon Mus (15) in de Amsterdamse Bijlmer.

“Omdat onze werkkamer al drie jaar under construction is, zit ik sinds de lockdown vooral aan de keukentafel te werken, vlak bij het koffiezetapparaat (en de la met koekjes, paaseitjes en dropjes). Omdat iedereen die achterom loopt hier binnenkomt en direct aan de grote tafel aanschuift, is het soms té gezellig. De kinderen zien me dan net iets meer als moeder dan als tekstcoördinator van Libelle, dus soms moet ik even roepen dat ik toch écht aan het werk ben. Onze oudste zoon zit vooral in de bibliotheek van de universiteit te studeren en de jongste twee krijgen afwisselend (online) thuis les en op school. Als ze thuis les hebben, zitten ze op hun kamer en dan heb ik nergens last van, alleen de wifi trekt het niet altijd. Soms zitten we te veel op elkaars lip en heb ik behoefte aan wat lucht en variatie. Dan rijd ik naar mijn moeder om daar te werken… en in de watten gelegd te worden. Ook fijn: ’s middags krijg ik standaard een privéconcert van mijn dochter Pippa, die elke dag ruim een uur cello speelt, drie meter verderop. Oké, de toonladders zijn iets minder, maar een stukkie Bach of Saint-Saëns aan het eind van een werkdag werkt perfect voor mij. Dat zal ik nog missen als we weer op kantoor zitten!”

“Het kantoor in Hoofddorp mis ik niet echt, maar mijn collega’s wel. Elke maandag heb ik een thee-uurtje met mijn team, waarin we van alles bespreken: van taalkwesties tot bezoekjes aan de orthodontist, de mooiste fietsroutes en de capriolen van een in coronatijd aangeschafte puppy. Daar kijk ik echt naar uit. Ik kan niet wachten tot ik al mijn collega’s weer zie. Ik mis dat bruisende redactiegevoel. Tegelijkertijd vind ik dat we het verbazingwekkend goed doen en dat we elke week weer een prachtig nummer maken, ondanks alle beperkingen. Dat kan alleen maar als je met gemotiveerde, inspirerende, getalenteerde, bijzondere en unieke collega’s werkt.”

Cilla Tibbe (47) is al 15 jaar design director bij Libelle. Woont in Haarlem met haar dochter Nienke (13), hond Ginger en 3 katten.

“Thuiswerken bevalt me stiekem best wel heel erg goed. Ik geniet er eigenlijk nog steeds elke dag van. Ik heb een fijne werkplek en de hond is gewoon thuis, dus ik wandel elke dag sowieso drie keer. Ik heb een gevoel van meer rust en orde, en denk zelfs dat ik nog meer werk verzet. Het was een raar jaar met homescholing, en soms ook best zwaar zo alleen. Maar ik ben ook superdankbaar dat ik dit jaar thuis heb kunnen zijn voor mijn dochter. Afscheid nemen van groep 8 tijdens corona was al raar, maar beginnen op de middelbare school en dan nu al maanden online les is dubbelop wennen. Het brengt soms ook bijzondere momenten met zich mee, zoals toen ik haar tijdens een vergadering snel moest helpen verkleden als een sprookjesfiguur omdat ze theaterles had. Die momenten blijven me altijd bij.”

“Ik ben nu elke dag thuis, dus ik probeer zoveel mogelijk samen te lunchen of toch nog even een rondje te lopen samen met de hond. Of even een praatje of een knuffel tussendoor. Ik vergader wel veel, het zijn soms lange dagen, en dat vindt ze niet altijd even leuk. Maar dan nog ben ik thuis, dus kunnen we op tijd eten. Dat was voorheen anders. Dan was ik net voor 19.00 thuis van werk. Onze avonden zijn daardoor langer. Meer tijd voor elkaar en het huis is nu eigenlijk altijd op orde. De weekenden zijn daardoor ook meer weekend geworden, in plaats van wassen, strijken en boodschappen doen.”

“Wat ik wel soms mis, is even een kletspraatje tussendoor, maar ook daar heb ik mijn weg in gevonden. Ik heb online lunches ingepland en we bellen ook weleens met elkaar via Teams.”

Gluren bij beeldcoördinator Susan

Susan de Bruijn is beeldcoördinator bij Libelle en heeft een eigen rubriek: ‘à la Suus’. Ze woont in de Zaanstreek, Assendelft samen met haar zoon Mika (14).

“Gemiddeld heb ik voor mijn rubriek ‘a la Suus’ ieder kwartaal een shoot. De rubriek verschijnt zo’n 26/27 keer per jaar in het blad. Op een shootdag schieten we dan zo’n zeven à acht setjes per keer. Zo’n twaalf weken was het in mijn huis dan een enorme chaos. Daar heb ik nu verandering in weten te brengen door een stylingkast aan te schaffen bij Ikea. Dolblij mee! Wanneer ik geen shoot heb coördineer ik fotoproducties, het Zomerdoeboek, zet illustraties uit bij freelancers en begeleid de stagiaire van de beeldredactie.”

“Gelukkig biedt het huis genoeg ruimte om thuis te werken en online lessen te volgen. Inmiddels bevallen het thuiswerken en mijn werkplek heel erg goed. Dat was in het begin wel anders. Het was een uitdaging: werken met een puber die halve dagen online les had en daarna vond dat hij vakantie had. Muziek hard aan, gezellig gamen met vrienden… Inmiddels hebben we daar een betere balans in gevonden. De eerste driekwart jaar heb ik ook aan een keukentafel gezeten die niet geschikt is voor acht werkuren op een dag. Dat bracht enorm veel klachten met zich mee. Begin 2021 heb ik mijn werkplek écht goed omgegooid en een goede bureaustoel aangeschaft. Nu voelt het ook als een fijne werkplek die goed gescheiden is van mijn leefruimte. Wanneer ik nu de deur van mijn werk-/stylingkamer dichtdoe, ben ik echt vrij.”

“Wel mis ik mijn inspirerende, leuke collega’s. Het is een heel andere dagelijkse routine als je naar de redactie gaat. Je kunt fijn overleggen, je wisselt makkelijker ervaringen uit, er is meer betrokkenheid. Daarnaast brengt het werken op de redactie ook een fijne energie met zich mee. Ook sportte ik tweemaal per week met een collega bij de Fit Boutique in het pand waar we werkzaam waren. Dolgraag zou ik dat weer op willen pakken!”

Gluren bij TV-producer Floor

Floor van der Stap is producer bij Libelle TV. Ze woont samen met 5 vriendinnen in het centrum van Amsterdam. Haar vriendinnen in het huis, zijzelf in het pittoreske tuinhuisje.

“Het gezang van de vogeltjes om mij heen maakt het thuiswerken heel gezellig. Daarnaast word ik ook erg blij van de heerlijke lunchsessies met mijn huisgenootjes. Maar ik mis wel de dagelijkse traktaties met de lekkerste taartjes en het gekakel van alle Libella’s op de redactie.”

Gluren bij commercieel manager Jony

Jony is commercieel manager bij Libelle. Ze woont samen met haar vriend in Santpoort-Noord.

“Ik ben commercieel manager bij Libelle. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alle commerciële samenwerkingen van Libelle, maar ook Libelle.nl en Libelle TV. Ik heb in mijn werk veel contact met de redactie, maar ook de accountmanagers die Libelle aan onze adverteerders verkopen. Een superleuke en afwisselende baan!”

“Ik woon nu twee jaar in Santpoort-Noord met mijn vriend Joris. Toen we dit huis kochten moest werkelijk alles opgeknapt worden. Een halfjaar hebben we keihard gewerkt en zoveel mogelijk zelf geklust. We hebben uitgebouwd, muren doorgebroken, nieuwe badkamer en ga zo maar door. Op het eindresultaat ben ik nog elke dag zó trots. Onze donkergroene keuken met kookeiland is mijn favoriet. Deze zomer gaan we de zolder nog aanpakken en dan is echt ieder hoekje in ons huis gloednieuw. Ik wil hier nooit meer weg!”

“Omdat we nooit hadden kunnen bedenken dat corona ons zo lang in de greep zou houden, heb ik eerst maandenlang beneden aan de keukentafel gezeten met mijn laptop. Dat begon mij na acht maanden toch wel op te breken, dus heb ik mijn kluspak weer aangetrokken en heb ik op de eerste verdieping een rommelkamer omgetoverd tot werkplek. Ik heb een goed bureau en een lekkere stoel aangeschaft en de muren voorzien van een vrolijk kleurtje en natuurlijk wat gezellige accessoires op mijn bureau en in de vensterbank. Je zit hier ruim acht uur per dag, dus dan is het wel lekker om een fijne plek te hebben. Ook hier nog geen dag van spijt van gehad. Als je na het thuiswerken de deur achter je dichttrekt, ben je ook echt klaar. Tussen de middag wandel ik iedere dag een rondje met mijn broer Renzo die om de hoek woont. Dat is erg gezellig en ook nog eens goed voor me.”

“Natuurlijk mis ik de allerleukste en gezelligste collega’s van de hele wereld. Thuiswerken gaat heel goed, maar ik mis de sociale contacten en stiekem ook de roddels. Ook blijf je beter van elkaars werk op de hoogte als je elkaar dagelijks ziet. Dat is jammer. Wat ik ook mis zijn de lekkere traktaties van jarige collega’s: taart, chocolade, snoep, hmmm… De weegschaal vindt dat dan weer minder erg 😉 Ik hoop dat we snel weer naar Hoofddorp mogen met z’n allen. Ik kan in ieder geval niet wachten!”

Gluren bij online producer Nina

Nina Verberne is sinds 2019 online producer bij Libelle.nl. Ze woont samen in Amsterdam met haar vriend John en mopshond Burger.

“Thuiswerken bevalt goed. Gelukkig was de redactie bij Libelle.nl volledig online ingericht, dus ging het thuiswerken super-smooth. We communiceren naast de Google-meetings met elkaar via Slack, dat door collega’s zelfs is gebombardeerd tot ‘online cafeetje’. Naast dat we ervoor zorgen dat de Libelle-website iedere dag gevuld is met een lekkere mix aan stukken, hebben we het ook online nog gezellig met elkaar. Behalve dat we elkaar niet zien in levenden lijve is het eigenlijk wel zoals vanouds. Ik heb vorige zomer mijn huis verbouwd, dus ik verblijf nu in een paleisje (al zeg ik het zelf) en bovendien mag ik iedere dag een rondje met het hondje doen. Wat – als het niet regent – geen straf is!”

“Maar ik mis mijn collega’s heel erg. Even roepen, even langslopen, smalltalk bij het koffiezetapparaat terwijl ik helemaal geen koffie drink, met elkaar naar werk reizen in de trein en elk succes(je) vieren met een stuk taart of lekker gebak en de lunchpauzes die je met elkaar doorbrengt terwijl ik nu negen van de tien keer achter mijn scherm eet.”

Beeld: privé