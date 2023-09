1, 21 of 23 september: wanneer begint de herfst nou écht?

De één zegt dat het vanaf 1 september herfst is, terwijl in sommige agenda’s de 21e is omcirkeld. En anderen zeggen weer dat het ook 20, 22 of 23 september kan zijn. Enorm verwarrend!

Drie verklaringen

Daar is een verklaring voor. En, het leukste van allemaal: iedereen heeft een beetje gelijk. Het ligt er maar net aan vanuit welke wetenschap je naar de seizoenen kijkt.

Meteorologisch

Volgens het KNMI is 1 september de datum waarop de herfst begint, aangezien zij het vanuit een klimatologische insteek bekijken. Weerdeskundigen gaan er dus van uit dat de herfst van 1 september tot en met 30 november loopt, precies 3 maanden dus. Deze praktische beslissing is genomen in 1870, toen een Duitse keurvorst besloot voor het gemak uit te gaan van 3 kalendermaanden per seizoen.

Astronomisch

De astronomische kijk op de seizoenen laat de start van de herfst afhangen van de stand van de zon. Elke 3 maanden, rond de 21e van die maand, komt de zon op de evenaar of de keerkring te staan. Daarmee wordt een nieuw seizoen ingeluid. Dit jaar valt dat voor de herfst op 23 september. Op die datum is de dag precies even lang als de nacht en is daarmee volgens het heelal de herfst begonnen.

Officieel

Voor het gemak is er ook een ‘officiële datum’ vastgesteld waarop de herfst begint. Dit is 21 september, omdat de astronomische herfst altijd rond die datum begint.

Goed nieuws dus voor de mensen die gek zijn op dit knusse seizoen: volgens de meteorologie is de herfst weer begonnen. Maar ook alle zomermensen kunnen hun hart ophalen: volgens de astronomie heb je nog een aantal zomerdagen voor de boeg. Genieten dus!

Bang dat jouw fijne zomerkleurtje deze herfst verbleekt? Libelle's beautyvlogger Susan weet daar wel iets op:

Bron: KNMI