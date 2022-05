1 op de 10 Nederlanders heeft last van beginnend gehoorverlies - dít zijn de eerste tekenen

Libelle samen met Specsavers

1. Wat zeg je?

Gesprekken volgen wordt lastiger als je gehoor achteruitgaat. Het lijkt net alsof de mensen om je heen mompelen; vooral in een ruimte met achtergrondgeluiden is het moeilijk om anderen te verstaan. Met als gevolg dat je constant moet vragen of iemand zijn zin kan herhalen. Daardoor heeft de omgeving vaak zelfs eerder door dat iemand slechter hoort dan de persoon zelf.

Ruim 1,6 miljoen Nederlanders kampen met serieuze gehoorproblemen. Er op tijd bij zijn kan erger voorkomen.

2. Hoge en lage tonen

Geluiden hebben elk een eigen frequentie: hoe hoger de toon, hoe hoger de frequentie. Bij slechthorendheid door ouderdom hoor je hoge tonen steeds slechter. Maar bij gehoorschade kan het óók voorkomen dat je juist lage tonen niet goed hoort. Met als gevolg dat sommige geluiden te zacht klinken en andere juist te hard. Als je geluiden verschillend ervaart, trek dan aan de bel.

3. Fluitende vogeltjes

Je wandelt op een regenachtige dag door het bos, hoort de vogeltjes fluiten op de achtergrond, het vallen van regendruppels op het drasserige bospad... Veel mensen vinden geluiden uit de natuur rustgevend, maar bij beginnend gehoorverlies hoor je deze geluiden ineens minder goed. Herken je dit? Dan is het goed om een gehoorcheck te doen.

Met de gehoorcheck van Specsavers ontdek je in slechts 3 minuten hoe goed je gehoor is. Loop een winkel binnen, zet de koptelefoon op en druk op de knop wanneer je het geluid op de tablet hoort. Is er iets mis met je gehoor? Dan kan je gelijk een afspraak maken bij de audicien.

4. Hoog volume

Moet je de radio of tv steeds harder zetten om te kunnen horen wat er gezegd wordt? Dan is de kans groot dat je gehoor achteruitgaat. Vaak valt dit pas op als je met iemand anders in de kamer zit en diegene het geluid veel te hard vindt staan.

5. Geluiden in de oren

Bij slechthorendheid kan je last krijgen van oorsuizen. Je hoort dan een piep, ruis of brom in je oor, zonder dat deze geluiden er echt zijn. Bij sommige mensen is dit maar voor even, anderen hebben er constant last van. Dit noemen we ook wel tinnitus.

Check je gehoor

Om er zeker van te zijn dat je volop kan blijven genieten van een sociaal leven, muziek en gesprekken met anderen, raadt Specsavers aan om vanaf je 50ste ieder jaar een hoortest te doen. Specsavers is wereldwijd één van de grootste aanbieders van hoorzorg en biedt gratis hoortesten aan, uitgevoerd door een gediplomeerde audicien. Heb je een hoortoestel nodig? Deze wordt op maat voor je gemaakt, met 5 jaar lang gratis service én nazorg. Kom langs in een van de winkels om de gehoorcheck te doen of maak een afspraak voor een hoortest bij de audicien.