1 op de 4 mensen krijgt spataderen – zó kun je dit voorkomen

Zo’n 1 op de 4 mensen krijgt last van spataderen. Deze kronkelige, dikke aders ontstaan als aderkleppen niet goed sluiten. Normaal stroomt bloed maar één richting op: naar ons hart. Maar soms stroomt het terug de ader in. Er komt dan druk op de ader te staan, waardoor-ie uitrekt. Het gevolg: een spatader.

Spataderen ontstaan het vaakst in de benen, omdat het bloed zich daar met meer kracht omhoog moet stuwen.

Soms met klachten

De kwaal komt dus door een verkeerde bloedcirculatie. Soms zorgt het ook voor pijn, rusteloze benen en jeuk. Maar ook zonder klachten is het niet fijn. Het is nu eenmaal niet zo’n mooi gezicht. Gelukkig kun je van alles doen om de kans hierop te verkleinen of erger te voorkomen. Déze tips kunnen helpen.

1. Blijf in beweging

De beste remedie is regelmatig bewegen. En dan vooral activiteiten waarbij je je kuiten gebruikt. Zo stroomt je bloed beter door en komt er minder druk op je vaten te staan. Ga bijvoorbeeld elke dag minimaal een half uur wandelen, zwemmen of fietsen. Heb je een zittend of staand beroep? Maak er een gewoonte van om in de pauze een blokje om te gaan.

2. Regelmatig masseren

Nee, dit is geen slechte smoes voor een massage. Je voeten en benen laten masseren helpt écht, doordat het je bloedcirculatie bevordert. Je kan de massage ook zelf doen (of je partner hiervoor strikken). Begin bij de voeten en werk langzaam omhoog. Als je het helemaal goed wil doen, gebruik dan een olie die goed is voor je bloedsomloop. Die koop je bij de drogisterij of apotheek.

Zwangere vrouwen lopen een groter risico op spataderen. Door de hormonen zetten de vaten meer uit dan normaal, en het bloedvolume stijgt met zo'n 30 tot 50%. Dit samen zorgt voor opzwellingen in de aderen.

3. Draag steunkousen

Normaal gesproken stuwen de aders in je benen het bloed zelf naar boven. Maar als dit niet helemaal goed meer werkt, kunnen compressiekousen een handje helpen. Door de drukverdeling in de sokken wordt het voor de aderen makkelijker om het bloed omhoog te stuwen. Zo is de kans op spataderen kleiner, en het helpt ook nog eens tegen vermoeide benen, dikke enkels en spierpijn.

4. Met de benen omhoog

Heb je een staand of zittend beroep? Dan is het goed om je benen na werktijd even omhoog te houden. Plof ’s avonds lekker op de bank. Leg je benen op de rand of op een hoog krukje. Het bloed stroomt dan makkelijker richting je hart. Dit trucje kan je ook doen tijdens het slapen, door een extra kussen onder je voeten te leggen.

5. Geen strakke kleding of hoge hakken

Strakke kleding of schoenen kunnen je bloedtoevoer in de weg zitten. Draag die dus liever niet te vaak. Dat geldt ook voor naaldhakken. Misschien neem je dat knellende gevoel meestal voor lief, want ‘wie mooi wil zijn moet pijn lijden’. Maar je wordt er vast niet vrolijk van als je op den duur van die kronkelige, blauwe strepen krijgt. Moet je je hakken dan helemaal wegdoen? Nee hoor, dat gelukkig niet. Maar draag ze niet vaker dan 2 à 3 keer per week en wissel ze af met comfortabele schoenen.

Trainen maar: ga op je tenen staan en dan op je hielen, en herhaal dit meerdere keren. Met deze beweging train je je kuitspieren en pomp je bloed in je benen terug naar het hart.

6. Let op je voeding

Gezond en gevarieerd eten is altijd een goed idee. Bovendien ga je zo overgewicht tegen, wat de kans op spataderen kleiner maakt. Bij overgewicht is het namelijk lastiger om bloed in de benen terug te pompen naar het hart, door het extra gewicht rondom de buik. Het resultaat: meer druk op en uitrekking van de bloedvaten.

7. Een koude douche

Prettig is het misschien niet, maar een koude douche bevordert de elasticiteit van je bloedvaten en er ontstaat meer ruimte voor de doorstroming. En met die hoge gasprijzen bespaar je zo nog geld ook. Is een koude douche iets te veel van het goede? Spoel je voeten en benen aan het eind van de douchebeurt dan even af met koud water, het beste van onder naar boven.

Een energieker gevoel

