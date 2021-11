13 ‘omicron-gevallen’ vastgesteld in Nederland: dit is wat we weten

Afgelopen donderdag werd voor het eerst bekend gemaakt dat er een nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika rondwaart. Deze mutatie van het virus zou zich intussen al verspreid hebben in Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië. Vrij snel daarna volgden meldingen uit Israël en Hongkong - en vrijdag werd de eerste Europese besmetting bij onze zuiderburen vastgesteld. Nu blijkt dat een aantal reizigers uit Zuid-Afrika dat dit weekend voet op Nederlandse bodem zette ook besmet is. Tot nu toe zijn er 13 gevallen bekend, maar van nog niet alle 624 passagiers is de uitslag bekend. Dit aantal kan dus nog oplopen.

Wat we inmiddels weten over de omicron-mutatie

Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO laat voorlopig onderzoek zien dat de omicron-mutatie besmettelijker is dan eerdere varianten van het virus. Ook de kans op herbesmetting is mogelijk groter. Daarnaast verschilt de omicron-variant veel van eerdere versies. En dan rijst al snel de vraag of de huidige vaccins wel goed genoeg beschermen... Dat is momenteel nog onzeker. Wel denkt BioNTech over ongeveer twee weken te kunnen laten weten of het vaccin van Pfizer en BioNTech werkt tegen deze nieuwe mutatie. De huidige PCR-testen kunnen ‘omicron’ overigens wel goed aan het licht brengen.

Hugo de Jonge laat weten dat hij zich zorgen maakt om deze variant, vanwege de besmettelijkheid. “We weten nog onvoldoende, bijvoorbeeld of de omicron-variant ook zieker maakt. Hoeveel zorgen we ons moeten maken, dat weten we nog niet.”

Komen er dan extra maatregelen in aanloop naar Kerstmis? “Dat is op dit moment niet uit te sluiten”, aldus De Jonge.

