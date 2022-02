17 heerlijke groentes om koolhydraatarme pasta van te maken

Wil je een gezonder alternatief voor pasta? Dan kun je kiezen voor volkoren pasta, peulvruchtenpasta of voor de volgende koolhydraatarme varianten. Door je pasta te vervangen door groentes krijg je minder calorieën binnen zonder dat je maaltijd er minder lekker door smaakt.

Spaghetti van groente

Niet alle groentes zijn geschikt als goede spaghettivervanger. Vaak zijn groentes te slap. Van onderstaande groentes maak je wel lekkere, gezonde spaghetti.

Courgette

Wortel (ook de paarse en gele variant zijn een goede optie)

Broccoli (de stam)

Bieten

Koolraap

Rettich

Pastinaak

Zoete aardappel

Pompoen

Tip: zo wordt je courgetti niet waterig.

‘Pasta’ van zachte groente

Maar er zijn natuurlijk meerdere fruitsoorten en groenten die je in slierten kunt snijden. Ze zijn dan wel niet zo geschikt voor spaghetti omdat ze een stuk minder stevig zijn dan bovengenoemde groentes, wel krijg je hiermee slierten die je kunt verwerken in salades of sauzen.

Appel (voor een frisse salade of een fruitsalade)

Peer

Puntpaprika

Komkommer (zonder de zaadlijsten)

Rode of witte kool

Selderij

Ui

Aardappel (bak de slierten op in een pan of besprenkel ze met olie en rooster ze in de oven voor knapperige aardappel-bites)

Hoe?

Hoe maak je nou dunne slierten van deze groenten? Het liefst gebruik je hiervoor een spiraalsnijder. Deze ‘puntenslijper voor groenten’ koop je voor slechts een paar euro in de winkel. Je stopt de groente waar je spaghettislierten van wilt maken in de snijder, draait aan het molentje, et voilà. In no time heb je flinterdunne slierten groente.

Zonder spiraalsnijder

Heb je geen spiraalsnijder? Neem een stuk groente en pak uit je keukenla een dunschiller en een klein mesje. Begin vervolgens met het ‘schaven’ van de groente in flinterdunne plakken. Wanneer je hier klaar mee bent, leg je de plakken op elkaar en snijd je ze met het mesje in dunne slierten. En klaar ben je!

Bereiding

Vervolgens bak je de groenteslierten zo’n twee minuten in een pan met olie en schep je er iedere saus door die je maar wilt. Denk aan pesto, bolognesesaus, avocadosaus met garnalen, roomsaus met kip of dit recept met tomaten en spekjes. Of maak de pasta die Libelle’s Mathijs maakte in de video hieronder. Met groente als basis, is je pasta zo nog eens een stuk gezonder.

Bron: Inspiralized