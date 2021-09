20 vragen aan Geraldine Kemper: “Ik was nooit blij met mijn lichaam”

Waarom moeten we naar Five days inside kijken?

“Je krijgt een inkijkje in een wereld die vaak gesloten blijft. Zo ga ik naar een productieplatform, een centrum voor epilepsie en naar de afdeling dwarslaesie van de Sint Maartenskliniek.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het maken van Five days inside?

“Een zo goed mogelijk beeld geven van de plekken die ik bezocht. Vooraf wist ik niet waar ik terecht zou komen en met wie ik zou gaan praten.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Na de dood van mijn oma vonden we een briefje met de tekst: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Een goede instelling in de familie.”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Ik slaap best goed, maar kan wel malen over privédingen en werk. Mijn overstap van BNNVARA naar RTL vond ik heel spannend. Door corona is er veel geschoven in programma’s en zijn bepaalde dingen niet doorgegaan. Dat houdt me bezig.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Naar de buurman, met de vraag hoe laat de monteur komt. Wij hebben een waterpomp in huis, maar die is kapot en ik kon niet doortrekken!”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om te leren zeilen.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Niet per se op iemand anders, maar ik bewonder hoe mijn vriendin Sophia in het leven staat. Zij leeft in het moment, daar heb ik veel respect voor.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Ik ben een keer mijn paspoort vergeten in mijn hotel terwijl ik op werkreis was. Gelukkig heb ik mijn vlucht niet gemist.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Een groot deel van mijn jeugd heb ik op hoog niveau aan atletiek gedaan. Op zaterdag gingen we met z’n allen naar atletiekwedstrijden. De ene moeder had tulband mee, de andere broodjes met aardbeien.”

Waar fiets jij voor om?

“Een goed restaurant, een viswinkel of scones.”

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

“Wees trots op wie je bent. Ik was nooit blij met mijn lichaam en zou willen dat jongeren daar minder mee bezig zijn.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Op alles wat ik al heb bereikt, terwijl ik ook nog een goede balans heb en me er niet te veel door laat opzuigen.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Spaans spreken.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Ik bijt de velletjes rond m’n nagels af, ik schaam me voor mijn handen.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“De alchemist van Paulo Coelho en Ik ben pelgrim van Terry Hayes. Ik reis veel met de bus en als ik uitstapte stond ik op het busstation nog te lezen!”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Freek!”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Aan eten. Maar ik vind het niet té veel.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Tijdens de opnames van Five days inside om een heftig verhaal van een jongen die een dwarslaesie had opgelopen bij een auto ongeluk. Doe altijd je gordel om...”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Na de opnames van Five days inside waardeer ik mijn eigen leven nóg meer. Niets is vanzelfsprekend en je moet blij zijn met wat je hebt.”