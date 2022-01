Dit jaar werk ik vijftien jaar voor de uitgeverij waar Libelle wordt gemaakt. Ongeveer hetzelfde aantal jaren dat ik al zeur over mijn slappe billen. Een flinke lift kan zeker geen kwaad, dus ik neem me al tijden voor om op de fiets naar de redactie te gaan.

Van Leiden naar Hoofddorp is een afstand van 25 kilometer. Te doen op de fiets. Absoluut niet elke dag, maar twee keer in de week zou ­moeten kunnen. Hoe vaak ik dat in al die jaren écht heb gedaan? NUL keer. Want ik ben niet de sportiefste. Ik sport wel, maar altijd met flinke tegenzin.

Daarnaast betekent werken bij Libelle vaak lange dagen, vooral tijdens deadlines. ­Helemaal omdat daar meestal ook nog eens een fikse file boven­op komt. Daarom loopt mijn avond­planning nogal eens in de soep. Het eerste wat ik schrap? Juist, sporten.

Smoesjes

Mijn wederhelft, type supersportief, vindt dit allemaal smoesjes. “Je moet dingen combineren”, zegt hij nonchalant. Ik zucht, maar ik weet dat hij een punt heeft. Als hij met vrienden afspreekt, gaat hij met hen voetballen of tennissen. Ik ga met vriendinnen vooral lunchen of wijn drinken.

En hij doet álles op de (race)fiets; naar de sportclub, naar zijn ouders, naar de tandarts en naar z’n werk. Elke dag, weer of geen weer. Ook nog eens veel beter voor het milieu, een onderwerp waar ik nogal gevoelig voor ben.

Dus, als ik voor de zoveelste keer laat en boos uit een file thuiskom, krijgt mijn jarenlange voornemen ineens vorm. Met dit artikel als stok achter de deur. Twee keer per week op de fiets forensen van Leiden naar Hoofddorp, en weer terug. In elk geval een maand lang, om het een kans te geven.

Minder verzuim, meer fit

Uit onderzoek van TNO (2009) blijkt dat fietsende medewerkers minder verzuimen. Ze zijn fitter. En vaker op tijd, eenvoudigweg omdat ze niet in de file terechtkomen. Mijn werkgever weet dit ook en via een royaal fietsplan heb ik afgelopen zomer al een degelijke damesvelo kunnen aanschaffen. Met mijn equipment zit het dus wel goed.

Verder onderzoek werkt ook motiverend. Dat fietsen geschikt is om af te vallen spreekt voor zich, want daar kan elke vorm van beweging aan bijdragen. Maar ik ontdek dat je met een lichaamsgewicht van zo’n 65 kilo fietsend 280 calorieën per uur verbrandt. Verhoog je je tempo naar 18 tot 20 kilo­meter per uur, dan verbrand je maar liefst 500 calorieën per uur. Daarnaast verklein je de kans op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en heeft fietsen een positief effect op je bloed. Ik krijg er zowaar zin in.

WEEK 1

Vliegende start

Dag 1 en vol goede moed vertrokken. Vijf kwartier doe ik erover, volgens Google Maps. Het is begin oktober en een prachtige dag. Dit belooft een echte Indian summer te worden. De eerste kilometers, de stad uit, de polder in, ben ik dan ook totaal content met mezelf. Wat een goed idee was dit en wat ben ik toch een doorzetter dat ik dit doe. Hmm, zou dit die endorfine zijn, het stofje dat vrijkomt bij actief bezig zijn en ons een goed gevoel bezorgt? Ik trap maar even lekker door.

Ik heb ervoor gekozen geen hightech-apparaatjes op mijn fiets te monteren of apps te downloaden die kilometers, persoonlijke records en verbrande calorieën bijhouden. Want, heb ik gelezen: fietsen is ook goed voor je hoofd en het bijhouden van PR’s en moeilijke kilometerstanden kan ik daarbij niet gebruiken. Regelmatig de pedalen rond laten draaien reduceert stress. En dat is niet zo gek: de wind in je haren, buiten zijn, een gezonde blos op je wangen... weg spanning.

De monotone beweging ontspant de grijze massa en dat is weer goed voor de creativiteit. Vooral in de ochtend is fietsen daarom een aanrader. Als je daarna op kantoor verschijnt, is je koppie al op stoom. Wat oprecht een lekker gevoel is.

Al deze pluspunten (en het lekkere weer) zorgen ervoor dat deze ­eerste rit niet tegenvalt. Met zware ­benen, maar vooral een uitgewaaid gevoel stap ik de redactie op. Kom maar op met die werkdag! Ik voel me fit en fris en ben trots op mezelf.

Acht uur later schijnt het zonnetje nog steeds. In een waar golden hour fiets ik naar huis. Wat is Nederland toch mooi. De laatste kilometers voel ik wel in de ­benen, maar de gedachte aan al die verbrande calo­rieën helpen mee. Vol medelijden kijk ik naar de mensen in de trein en in auto’s die mij ­passeren. Zo sneu, reizen op die manier.

Dag twee: regen

Dag twee: noem het karma, maar het regent. En hard ook. Op ­Buienradar zie ik dat dit voorlopig nog wel even zo blijft. Oké, weer of geen weer is de deal. Ik hijs mezelf in een regen­pak en op de fiets. Om mijn rugzak met laptop een waterafstotende hoes. Het is de ochtend met de meeste files ooit. Ik kom dus wel nat, maar ook netjes op tijd aan op mijn werk.

Pas dik een uur later komen de eerste klagende ­collega’s binnen. Droog, dat dan weer wel. ’s Avonds is het opgeknapt en heb ik een stuk meer plezier in de rit. Ik ben later thuis dan normaal, maar hoef helemaal nergens meer heen. Ik heb op de fiets de dag verwerkt én ik heb deze week al dik vijf uur gesport. De beentjes kunnen omhoog.

WEEK 2

Tranen in mijn ogen

Het regent weer en vooral: het waait keihard. Voor het hele land geldt donderdag code geel vanwege zware windstoten, meldt het KNMI. Het onstuimige herfstweer gaat waarschijnlijk leiden tot een zeer drukke ochtendspits. Het is kiezen uit twee kwaden. Ik heb een artikel te schrijven, dus ik spring op de fiets.

Nou, de ontspannende werking van fietsen is tijdens deze rit ver te zoeken. ­Eerder het tegenovergestelde: de wind triggert mijn agressie. Vloekend en tierend trap ik voort. Om een stuk tegenwind te omzeilen, besluit ik een andere route te nemen. Maar ik rijd verkeerd en moet een heel eind terug. De tranen staan letterlijk in mijn ogen.

Als ik aankom in Hoofddorp en zie dat ik bijna twee uur onderweg ben geweest, rollen de waterlanders écht over mijn wangen. Ik voel me een aansteller, maar kan het niet helpen. Einde dag komt daar het gevoel van diep falen bij: ik pak met brik en al de trein naar huis.

Vals spelen door herfstweer

Het herfstweer blijft de hele week aanhouden. Dus ik bedenk een plan. Mijn schoonmoeder past bij ons op en zij komt elke week op de elektrische fiets. In plaats van mijn eigen fiets, pak ik die van haar. Nu heb ik stiekem iets tegen e-bikes: ik zie het een beetje als vals spelen.

Toch wijst onderzoek uit dat e-bikegebruikers meer beweging per week krijgen dan wie op een normale fiets rijdt. Dit komt doordat mensen met een e-bike vaak langere afstanden afleggen en vaker de fiets pakken dan mensen die een gewone fiets ­hebben. Daarnaast hebben ze vaak ook een gewone tweewieler die ze weleens gebruiken. Ze zijn dus zo lui nog niet.

Hoewel ik dacht dat een ritje met motor maar weinig doet voor de vetverbranding; niets is minder waar. Ook een tocht op de e-bike verbrandt het nodige aantal calorieën. Rijd je met een middelmatige ondersteuningsstand, dan verbrand je gemiddeld 200 kcal per uur, dus maar zo’n 80 calorieën minder dan op een gewone fiets.

Maar misschien nog wel belangrijker, door die motor gá ik tenminste. En hoe! Er gaat een wereld voor me open. Zonder moeite trap ik binnen het uur 25 kilometer weg.

WEEK 3

Ik fiets mijn hoofd leeg

Ik heb mijn schoonmoeder zover gekregen tot het einde van mijn experiment van fiets te ­ruilen. “Elektrisch rijden was toch vals spelen”, lacht vriendlief. Ik sneer dat in oktober ­beginnen met deze nieuwe lifestyle, in weer en wind, écht wel compenseert.

Die ­heftige reactie betekent ­natuurlijk dat ik ergens wel aanvoel dat hij gelijk heeft. Maar het gaat zoveel ­soepeler zo. Oké, het is lichamelijk een minder grote uitdaging. Maar mentaal is het veel ­makkelijker vol te houden. ­Zonder me druk te maken over Buienrader kan ik tijdens de ritjes de beslommeringen even achter me laten en mijn verstand op nul zetten.

Ik ­verwerk gesprekken met collega’s, brainstorm wat met mezelf en kan hele stukken ook lekker aan niets denken. Ik fiets mijn hoofd leeg! ­Zeker na een drukke werkdag merk ik de positieve ­effecten op mijn mentale gezondheid. En dat vind ik ­misschien nog wel belangrijker dan mijn fysieke gestel.

WEEK 4

Hoera, conditie

De laatste week van oktober en van mijn experiment. De week heeft een paar prachtige dagen, dus ik besluit mijn conditie een extra boost te geven door toch mijn eigen tweewieler te pakken. Best een tegenvaller, want vooral het verschil met een e-bike zorgt ervoor dat ik voor mijn gevoel opeens met een slakkengang door de polder kruip.

Ik merk dat het aantal kilometers me niet meer nekt – hoera, conditie! – maar vind het vooral erg saai. Podcasts luisteren blijkt daar een leuke oplossing voor. Minder rustig aan je hoofd, maar het leidt af van de meters die onder je door trekken. Op een e-bike zou ik dat trouwens niet doen, dat vind ik te gevaarlijk en onverantwoord.

Doordat ik aan het einde van de week heel wat podcasts van mijn to-luister-lijst kan afvinken, voelt het forensen weer als me-time. Ik heb er echt plezier in. Nou ja, tot windkracht 3. Alles daarboven heeft direct invloed op mijn humeur.

Wintertijd: donkere paden

Een pluspunt van het vele fietsen: de lange stukken naar het werk maken andere fietstochtjes peanuts. ‘Even de fiets pakken’ zit weer helemaal in mijn systeem. Naar de kinderboerderij twaalf kilometer verder­op is opeens een kippeneindje. Maar dan...

De wintertijd gaat in. ’s Ochtends prettig, maar aan het einde van de dag wordt het een dealbreaker. Het is aardedonker als ik van de redactie vertrek. Van de 25 kilometer rijd ik er 17 door weiland, over slecht verlichte wegen. Ik voel me er simpelweg niet prettig bij. Mijn stalen ros gaat dus wat ­forensen betreft tot de lente aan de wilgen.

Conclusie

Mooiweerfietser

Fietsen is hartstikke goed voor je. Het is duurzaam, gratis, kan overal en altijd. Het is een toegankelijke en laagdrempelige methode om sportief bezig te zijn. Je traint je conditie en ­bewegen in de buitenlucht boost de weerstand.

Het grote voordeel van fietsen is dat je helemaal zelf je tempo kunt bepalen. Daarnaast is het goed voor je ecologische voetafdruk omdat je de auto laat staan, en zeker ook voor de portemonnee. Een volle tank benzine heb ik uitgespaard, wat neerkomt op bijna zeventig euro. Allemaal zaken waardoor ik me beter voel.

Wat betreft sportieve prestatie ben ik licht teleurgesteld in mezelf, ik blijk een mooiweerfietser te zijn. Door weer en wind? Nee dus. Maar ik ben verrast door wat het mij mentaal heeft gebracht. Want al kan ik mijn billen niet echt strakker noemen, mijn hoofd voelt een stuk minder zwaar.

