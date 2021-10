30 jaar getrouwd: Rachel Hazes herdenkt André met liefdeslied

Dat doet ze met een lieve foto van deze grote dag. “Say you, say me, say it for always”, schrijft ze bij het trouwkiekje.

Liefdesliedje

Deze tekst is afkomstig uit het nummer Say you, say me van Lionel Richie. Dit liedje heeft een bijzondere betekenis voor Rachel. Het is het liefdesliedje van het tweetal. André had zelfs een deel van de tekst van dit nummer op zijn lijf laten tatoeëren.

Roze trouwjurk met ruches

Op 14 oktober 1991 gaven Rachel en André elkaar het ja-woord. Het was het derde huwelijk van de dan 40-jarige volkszanger (die van 1974-1979 getrouwd was met Annie Dijkstra en van 1981-1990 met Ellen Wolf) en het enige huwelijk van de dan 21-jarige Rachel. Op deze grote dag droeg Rachel een extravagante lichtroze bruidsjurk met ruches en een grote strik bij de halslijn. Haar rode haren waren getoupeerd.

Hartstilstand

André Hazes overleed op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd, na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Samen met Rachel kreeg hij twee kinderen: Roxeanne en André.

