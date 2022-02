3x zwijmelen: dit waren de huwelijksaanzoeken van Willem-Alexander, Friso en Constantijn

Ze zouden zichzelf geen van allen als echte romantici omschrijven, maar de drie zoons van koningin Beatrix en prins Claus vonden alle drie de vrouw van hun dromen. En tja, dan moet je natuurlijk wél op passende wijze op een knie...

Constantijn en Laurentien, december 2000

Achttien jaar oud is Laurentien als prins Constantijn voor het eerst een memorabele indruk op haar weet te maken. Ze is de dochter van vrienden van Beatrix en Claus, maar de vonk slaat dan nog niet over. Dat gebeurt pas vijf jaar later, als ze elkaar tegenkomen in haar woonplaats Brussel. Nog eens vijf jaar later komt het tot een aanzoek.

Verloving prins Constantijn en Laurentien Beeld ANP / ANP

Laurentien: “Constantijn haalde me met een list uit kantoor. Het huis was een bloemenzee. Het kwam geheel uit de lucht vallen.” Constantijn: “De bloemen dan.” Daar hield de verrassing volgens de prins wel op. Laurentien wist weliswaar niet waar en wanneer hij een aanzoek zou doen, ze wist heus dat het eraan kwam. “Als je vijf jaar samen bent, denk je dat het gewoon is om te gaan trouwen. We hadden het er al over gehad.”

Evengoed was de verrassing groot. Laurentien: “Het was fantastisch en zeer romantisch, hoewel ik niet van dat woord hou. Nadat ik een paar traantjes had weggepinkt, zei ik ja.”

Willem-Alexander en Máxima, januari 2001

Het zoemde al even rond dat Willem-Alexander zich óók zou gaan verloven, toen broertje Constantijn in december zijn nieuws aankondigde. Uiteindelijk volgde het aanzoek van de kroonprins krap een maand later. “Ik had een middagje vrij en vroeg Máxima mee te gaan schaatsen. We gingen naar de Hofvijver bij Huis ten Bosch en daar, op het ijs, heb ik haar gevraagd of zij met mij wilde trouwen”, aldus Willem-Alexander.

Máxima tijdens het verlovingsinterview: “Ik had eigenlijk verwacht dat hij mij een kop warme chocolade wilde aanbieden. Want ik had gehoord dat dat net zo’n Hollandse traditie is als schaatsenrijden.”

In plaats van met zopie kwam hij teruggeschaatst met rode rozen, champagne en de inmiddels beroemde ring met de oranje diamant. Het aanzoek zelf deed hij na ‘eindeloos oefenen’ in het Engels. “Ik moest er wel zeker van zijn dat ze me zou begrijpen.” Dat deed ze. “Ik zei volmondig ja, zonder nadenken. Ik dacht dat ik nooit iemand zou vinden die zo verliefd zou zijn op mij, en ik op hem.”

Verloving prins Willem-Alexander met Maxima Zorreguieta op Paleis Noordeinde Beeld Brunopress/Bernard Ruebsamen

Friso en Mabel, juni 2003

Friso en Mabel leren elkaar kennen via Laurentien in Brussel, waar Mabel dan ook woont. Na drie jaar verkering en long distancen (Friso woonde op dat moment in Londen) gaat de prins tijdens een vakantie in Mexico op één knie. “Hij heeft me totaal verrast met heel veel rozen en champagne”, zei Mabel er later zelf over. In een Mexicaans pak, dat vertelde ze er tijdens hun verlovingsinterview nog niet bij. Later zou uitlekken dat ze een tijdlang zó had moeten lachen om Friso in zijn pak dat haar ‘ja’ iets te lang uitbleef.

Prins Johan Friso en zijn kersverse verloofde Mabel Wisse Smit Beeld ANP / ANP

Gelukkig ging Friso in een interview over zijn aanstaande niet voor de lach. “Soms gaan je haren overeind staan als je iemand spreekt en soms past iemand meteen goed bij je. Zo was het met Mabel en mij. Op een schaal van tien zal ik als romanticus nooit hoger dan een zes of zeven scoren. Ik schrijf geen lange gedichten over de ware liefde, maar ik geloof er wel in. Als die langskomt, moet je je kans niet voorbij laten gaan.”