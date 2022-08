4 fouten die jij waarschijnlijk ook maakt met diepvriesgroenten

Je denkt dat alle diepvriesgroenten gekookt horen te worden

Je hebt helemaal geen keukenapparatuur of -gerei nodig om diepvriesgroenten te kunnen eten. Jep, je leest het goed: rauw kun je ze evengoed door een salade gooien – scheelt weer een pannetje op het vuur. Al is het natuurlijk wel zo lekker als je je groenvoer eerst even op kamertemperatuur laat komen. En wist je dat rauwe groenten zelfs gezonder zijn? Door ze te verhitten gaan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine C, verloren. Hiervoor moet je de boel wel behoorlijk doorkoken, hoor. Pro-tip: voeg diepvriesbloemkool aan je smoothie toe, voor extra vitamines en mineralen. Plus, het maakt je maaltijd ijskoud.

Je ontdooit alle diepvriesgroenten

Tijdbesparingstip: diepvriesgroenten kun je gewoon in bevroren staat in de pan mikken. Zolang ze een interne kooktemperatuur van zestig graden hebben, kun je ze veilig opeten. Sommige producten gaan er zelfs op achteruit als je ze ontdooit. Een voorbeeld zijn kruiden. Die verliezen hun structuur tijdens het ontdooien. Dat gaat trouwens niet op voor groenten als broccoli en paprika, die hun structuur behouden. Hoewel je met de meeste groenten beide kanten op kunt, is het in bepaalde gevallen fijn om ze toch wél te ontdooien. Het vocht dat erbij vrijkomt kan je gerecht erg waterig maken.

Je gebruikt alleen je magnetron

Pas op met de microgolf: als je je groenten hierin te lang verwarmt, betekent dat einde oefening voor een hoop vitamines. Een betere optie is stomen, blancheren, sauteren of roerbakken. Zit je krap in je tijd en gebruik je toch een magnetron? Begin dan met zestig seconden verhitten en kijk vanaf dat punt verder. Ook belangrijk is om regelmatig te roeren, aangezien sommige stukken anders kunnen verbranden.

Je hanteert voor alle diepvriesgroenten dezelfde kooktijd

Wat geldt voor mensen, gaat ook op voor groenten: je moet ze niet allemaal over één kam scheren. De ene groente is de andere niet, daarom vereisen ze allemaal een andere kooktijd. Wat kan helpen, is een scheutje water toevoegen als je kleinere groenten kookt, zoals erwten of mais. Dan wordt de boel gelijkmatiger gaar. (Zoete) aardappelen en (fles)pompoen hebben aanzienlijk langer de tijd nodig, omdat je die lekker zacht wilt eten.

Bron: Cookinglight.com