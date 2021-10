4 tips om lekker warm te blijven zonder de verwarming aan

Je kunt namelijk verschillende dingen doen om tóch lekker warm te blijven in huis, ook al staat je verwarming laag.

Draag de juiste sloffen

Het draait bij deze tips dus om het vasthouden van warmte in je lijf. Je verliest de meeste lichaamswarmte via je huid en je longen (oftewel je adem), en dan vooral op de plekken waar je huid onbedekt is. Denk daarbij aan je hoofd, je handen, maar ook aan je voeten. Die laatste zijn binnenshuis namelijk makkelijk in te pakken in lekker dikke sokken of pantoffels, waardoor je meer warmte kunt vasthouden. Dus óók iedereen die liever op blote voeten door het huis sjokt kan deze winter beter wel sloffen aantrekken. Sloffen van wol of dons zijn het warmst, zonder dat ze zweterig worden. Win-win!

Kruip onder de warmste dekens

Misschien krijg je bij het idee van met een dekentje op de bank zitten wel flashbacks naar toen je vroeger als kind ziek thuis kwam uit school. Het is en blijft wel degelijk een héle fijne manier om warm te blijven zonder de thermostaat op te laten lopen. Je hebt ze in allerlei soorten, maten en stoffen, maar ook hier geldt dat wollen en donzen dekens vaak het warmst zijn, zonder te zweten. En vergeet ook de heerlijke, enorm zachte fleecedekens niet!

Trek laagjes aan

Alleen een dikke trui aantrekken tegen de kou kan al goed helpen, maar wie laagjes draagt binnenshuis profiteert nog meer. Want door verschillende laagjes over elkaar te dragen creëer je kleine bufferlaagjes stilstaande lucht tussen je kleding. Dit werkt als extra isolatie ten opzichte van één dikke trui, bevestigt ook buitensite Outdoor Inspiratie. En als je het dan toch te warm krijgt, kun je ook makkelijk weer een laagje uittrekken. Deze tip geldt trouwens ook voor wandelaars!

Drink kaneelthee

Een lekkere kop thee kan op een koude avond ook zorgen dat je weer warm wordt. Alle soorten thee helpen daarbij, maar misschien kaneelthee nog wel het meest. Deze specerij zorgt er namelijk voor dat je lichaamstemperatuur een beetje verhoogd wordt omdat kaneel de bloedsomloop stimuleert. Er zijn overigens meer kruiden en specerijen die dat doen: kurkuma, kruidnagel, steranijs, nootmuskaat en cacao horen allemaal in dat rijtje thuis. Wie door de kruiden en specerijen het bos niet meer ziet: neem een kop chaithee, dan is de helft gedekt. Cheers!

Bron: Mens en Gezondheid, Elle, Outdoor Inspiratie, Sloffenwinkel, A Healthy Life.