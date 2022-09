4 tips: op de markt doe je nog wél goedkoop boodschappen

Boodschappen doen op de markt is wat mij betreft de allerleukste manier om boodschappen te doen. Met de Afrikaandermarkt in Rotterdam als heilige graal onder de markten. Al die kleuren en geuren. De verse groenten, fruit en kruiden, vis, kaas, vlees. Zelfs een keukenkluns als ik krijgt zin om te gaan koken.

Op de markt was je gulden vroeger nog een daalder waard. We betalen inmiddels met euro’s, maar met onderstaande tips klopt het gezegde nog steeds.

Tip 1: Ga zonder plan

Waar ik altijd adviseer om met een weekplanning en volledige boodschappenlijst naar de supermarkt te gaan, geldt dat niet voor de markt. Om voordelig uit te zijn op de markt, moet je kopen wat voordelig is. Als jij met een lijstje komt, kan het best zijn dat ze sommige dingen die je wilt kopen die week net niet hebben. Je moet flexibeler zijn. Neem een pen en papier mee. Kijk welke groenten de groentekraam goedkoop in de aanbieding heeft en bedenk daar - ter plekke - een recept bij. Hoe flexibeler je bent, des te goedkoper is de markt.

Tip 2: Ga aan het einde van de dag

De marktkooplui willen tegen het einde van de markt, van hun spullen af. Dus schreeuwen ze spontaan nieuwe aanbiedingen over hun kraam. Waar jij dankbaar gebruik van maakt. Check vooraf goed tot hoe laat de markt er staat en ga in het laatste uurtje een rondje lopen. Gebruik thuis je vriezer goed. Soms kun je voor weinig flink inkopen, maar ga je dat nooit op tijd opmaken. Vlees en vis kunnen in de vriezer, net als bijvoorbeeld brood. Ook groenten kun je in veel gevallen invriezen, net als fruit. Check online hoe je dat het beste doet. Ontdooid fruit kan later bijvoorbeeld prima door de yoghurt en van groenten maak je soep.

Tip 3: Doe lief tegen marktkooplui

Je kunt wel keihard onderhandelen, maar vriendelijk zijn tegen marktlooplui helpt beter als je een beetje korting wilt. Kom elke week en de verkopers herkennen je al snel. En dan zou het zomaar kunnen dat je een beetje korting of er zelfs gratis wat bij krijgt.

Tip 4: Eet in het seizoen

Het goedkoopst en meest duurzaam is om in het seizoen te eten. Weet je niet precies welke groenten en fruit in dat seizoen groeien? Vraag het de verkoper. Je kunt hem of haar vragen om bijvoorbeeld voor 5 euro fruit in het seizoen in een tasje te stoppen. Leuke verrassing wat je krijgt én je blijft gegarandeerd binnen budget.