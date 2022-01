Net zoals wij onze vaste rituelen hebben, heeft ook prinses Beatrix haar gewoontes op haar verjaardag.

1. Taart

Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. Maar niet zomaar taart: Sachertorte, chocoladetaart met abrikozenjam, is voor Beatrix vaste kost op haar verjaardag. “Dat is haar lievelingstaart. Ze heeft een origineel recept uit Wenen. Een bakker in Amsterdam maakt het speciaal voor haar. Maar heel belangrijk: er mogen geen pitjes inzitten, want daar houdt Beatrix niet van. Stel je voor dat die tussen je tanden komen te zitten”, vertelt royaltydeskundige Rick Evers tegen Kidsweek.

2. Belletjes, kaartjes, bloemen en bezoekjes

Normaal gesproken ontvangt prinses Beatrix aardig wat visite op haar verjaardag en rijden er busjes met bossen bloemen af en aan. Dit jaar zal dat wat minder het geval zijn, omdat we nog altijd te maken hebben met de coronamaatregelen. Een ding dat wel zeker is: er zullen veel kaarten op de mat vallen en de telefoon van de voormalige vorstin zal vaak rinkelen.

“Ze heeft veel contact met buitenlandse koningshuizen. Met onder andere koning Harald van Noorwegen en natuurlijk koningin Margrethe, haar zielsverwant uit Denemarken. Maar ook met de familie van prins Claus in Duitsland heeft ze die dag contact”, zegt royalty-deskundige Pieter Klein Beernink tegen De Telegraaf.

3. Jumping Amsterdam

Pre-corona was het ook een gebruik van Beatrix om het paardensportevenement Jumping Amsterdam bij te wonen. Ze is daar dan eigenlijk niet in functie, maar vooral om ‘gewoon’ te genieten van de paardensport. “Dat hoort er eigenlijk wel echt een beetje bij”, zegt royalty-journalist Marc van der Linden over haar verjaardag in 2019 in RTL Boulevard. “Het evenement is altijd in het laatste weekend van januari en dus altijd in de buurt van de verjaardag van Beatrix.”

“Het is wel echt een feestje voor haar. Want ze komt daar ’s avonds, lekker een wijntje erbij. Ze had daar echt een heerlijke avond en het is leuk om te zien hoe zo’n vrouw, op die leeftijd, gewoon tussen de mensen zit. Dat komt natuurlijk maar weinig voor in haar leven”, zegt Marc.

4. Bij grote verjaardagen: een bal

Ook Beatrix gaat weleens met de voetjes van de vloer als ze jarig is. Zowel toen ze 60 werd als een paar jaar geleden toen ze 80 werd, organiseerde de prinses een heus bal ter ere van haar verjaardag. Daar nodigde ze dan iedereen uit die ofwel in het dagelijks leven dichtbij haar stond, ofwel (verre) familie is. Ook andere koningshuizen werden uitgenodigd. Of we wéér zo'n bal kunnen verwachten als ze volgend jaar 85 wordt, is nog de vraag. Maar één ding is zeker: prinses Beatrix maakt altijd een feestje van haar verjaardag!

Bron: RTL Boulevard, De Telegraaf, Kidsweek.