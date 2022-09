Libelle samen met Losecosan

1. Last van zweten

Zweten is heel natuurlijk: het helpt je lichaam om op een normale temperatuur te blijven als je te warm bent. Maar overmatig zweten kan erg vervelend zijn. Als je zenuwachtig bent of je maakt je ergens druk om, dan gaat het hart sneller kloppen en krijgt je lichaam het warmer. En dus ga je meer zweten. Op zo'n moment helpt het om even rust te pakken, zodat de hartkloppingen weer omlaag gaan. Ook is het goed om dan veel water te drinken en pittig eten en alcohol te vermijden.

2. Brandend maagzuur

Als de werkdruk hoog ligt en je voelt je overprikkeld, dan kan je hier best wat buikpijn van krijgen. Ook kan de aanmaak van maagzuur worden verstoord. Een teveel aan maagzuur kan een brandend gevoel in maag en slokdarm geven. Dit kan impact hebben op het dagelijks leven, als je hier regelmatig last van hebt. Bij terugkerend brandend maagzuur kan je Losecosan* proberen. Dit geneesmiddel verlicht brandend maagzuur tot 24 uur. Zo heb je daar op het werk geen last van.

Vind je het moeilijk om tabletten door te slikken? Losecosan kan ook worden opgelost. Voeg de tablet toe aan een glas (niet-bruisend) water of vruchtensap, en je drinkt het gemakkelijk op.

3. Aangespannen spieren

Het lijkt misschien of aangespannen spieren erop wijzen dat je lichaam rust nodig heeft, maar eigenlijk zegt het vooral iets over je hersenen. Als je langdurig stress ervaart, sta je de hele dag ‘aan’ en raken je hersenen overprikkeld. Dit zorgt ervoor dat je je spieren constant aanspant, waardoor ze niet de tijd krijgen om te herstellen. Met als gevolg: hoofdpijn en pijn in de nek, kaken en schouders. Om hoofd én lichaam tot rust te brengen, zijn ontspanningsoefeningen de beste remedie.

4. Grote pupillen

Het lichaam maakt adrenaline en cortisol aan als we veel spanning ervaren. Door deze stofjes word je alerter en worden ook je zintuigen sterker. Zo kan je verwijde pupillen krijgen. Dat kan er misschien gekkig uitzien, maar verder kan het gelukkig geen kwaad. De pupillen worden vanzelf kleiner als de spanning weer afneemt.

5. Duizeligheid

Als je lichaam reageert op stress, kan je ademhaling hoger gaan zitten dan normaal. Samen met overprikkeling kan dit zorgen voor duizeligheid. Draaierig zijn is geen prettig gevoel, waardoor je misschien nog onrustiger wordt. En je begrijpt: zo blijft die vicieuze cirkel in stand. De oplossing? Probeer kalm te blijven en onthoud dat je niks kan gebeuren. Duizeligheid trekt vanzelf weer weg. Even zitten en rustig ademhalen kan al helpen.

