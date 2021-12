5 mocktails die perfect zijn voor Dry January (én de rest van het jaar)

Libelle samen met Ceder's

1. Ceder's Crisp & Tonic

Deze verfrissende mocktail hoef je niet te shaken, maar maak je gelijk in het glas. Vul het glas met een plakje komkommer en ijsblokjes, schenk de drank eroverheen en maak af met de blaadjes van één takje munt. Zo makkelijk kan het zijn!

1/3 Ceder's Crisp

2/3 Premium Tonic

Een dun plakje komkommer

Muntblaadjes

2. Garden fields

Dit heerlijke drankje is gemaakt met Ceder's Pink Rose en heeft een zoete smaak. Vul het wijnglas met ijsblokjes, schenk op volgorde in en maak af met een schijfje citroen. Resultaat: een feestelijk glas, ideaal om het nieuwe jaar mee in te luiden.



50ml Ceder's Pink Rose

5ml roze rabarbersiroop

100ml Mediterranean Tonic

Een schijfje citroen

3. Ceder's sun & delight

Tijd voor het echte werk! Voor deze mocktail heb je een cocktailshaker set nodig, inclusief een zogenoemde cocktail strainer. Dit is een zeefje die ervoor zorgt dat er geen restjes van ijs of fruit in het glas terechtkomen. Mix de ingrediënten in een shaker, schud en schenk de shaker leeg in een glas met ijsblokjes. Zet hierbij de cocktail strainer schuin op de shaker tijdens het uitschenken. Maak af met een laagje frambozen kombucha en een rozenblaadje.

50ml Ceder's Pink Rose

3 frambozen

2,5ml agavesiroop

10ml roze grapefruitsap

Een rozenblaadje

4. Ceder's Pink Rose & Tonic

Deze mocktail is een variatie op de Ceder’s Crisp & Tonic, maar dan met een zoete smaak. Vul een glas met ijsblokjes, schenk op volgorde in en maak af met frambozen en de blaadjes van één takje munt.

1/3 Ceder's Pink Rose

2/3 Premium Tonic

Frambozen

Muntblaadjes

5. Ceder's wild tiani

Voor deze exclusieve mocktail heb je een gekoeld champagneglas nodig. Vul de shaker met ijs, voeg de ingrediënten toe en schudden maar. Gebruik een strainer om de shaker uit te schenken, maak af met een eetbaar bloemblaadje et voilà!

60ml Ceder's Wild

15ml Jasmijn thee (koud)

10ml Earl Grey thee siroop

10ml citroensap

Een eetbaar bloemblaadje

Alcoholvrij genieten

Ceder's is een gedistilleerd alcoholvrij alternatief voor gin, gemaakt van zowel klassieke gin botanicals als van exclusieve botanicals uit de Cederberg-regio in Zuid-Afrika. De smaak van een heerlijke Ceder’s Crisp & Tonic maakt dat je helemaal niets hoeft te missen als je liever non-alcoholisch wil drinken. De drank is verkrijgbaar in vier verschillende smaken: Classic, Crisp, Wild en Pink Rose. Bestel de smaken online of koop in de winkel bij Gall & Gall.