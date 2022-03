5 redenen om dit voorjaar een bezoekje te brengen aan déze designeroutlets

Libelle samen met McArthurGlen

Wie de laatste trends van het voorjaar wil shoppen, is in de designeroutlets in Roosendaal en Roermond op het juiste adres. En met gezellige lunchrooms en leuke activiteiten voor de (klein)kinderen is een bezoek aan de outlets ideaal voor een uitje met vriendinnen of voor het hele gezin. We zetten de hoogtepunten voor je op een rij.

1. Shop exclusieve merken

Met meer dan 100 merken in Designer Outlet Roosendaal en wel 200 merken in Designer Outlet Roermond is er voor ieder wat wils. Laat je verrassen door de voorjaarscollecties van NIKKIE, Fabienne Chapot en Sandro, of breng een bezoek aan winkels van designermerken als Tommy Hilfiger, Armani en Kenzo. Ben je op zoek naar accessoires? Ook dan ben je hier aan het juiste adres. Trakteer jezelf bijvoorbeeld op een exclusieve tas van Furla of op een mooie zonnebril van de Sunglass Hut.

Designer Outlet Roermond staat bekend om haar luxe designermerken: van Gucci en Prada tot Dolce & Gabbana en Armani, hier vind je ze allemaal.

Merken die onder andere te vinden zijn in de outlets zijn Liu Jo (jas en jurk, alleen verkrijgbaar in Roermond), Tommy Hilfiger (sneakers), Levi's (broek) en Michael Kors (tas, alleen verkrijgbaar in Roermond).

2. Héél veel kortingen

Een outlet zou geen outlet zijn zonder héél veel kortingen. En die krijg je in deze designeroutlets zeker! De kortingen kunnen zelfs oplopen tot wel 70% op de originele retailprijs. Je begrijpt: met zo veel merken en zo veel kortingen is het onmogelijk om met lege handen naar huis te gaan.

3. Food & drinks

Naast het grote aanbod aan winkels bieden de outlets ook allerlei leuke tentjes waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. Wat dacht je van een healthy lunch bij La Place of koffie met gebak bij Starbucks of Casa del Caffè? En nu het voorjaarszonnetje weer begint te schijnen, kun je hier ook op het terras genieten van een break tussen het shoppen door. Natuurlijk kun je in de outlets ook terecht voor een uitgebreid diner, bijvoorbeeld bij Frites Atelier van sterrenchef Sergio Herman of bij Per Tutti, een Italiaans restaurant met heerlijke pasta’s en wisselende seizoenspizza’s.

In beide outlets zijn verschillende cafés, lunchrooms en restaurants. Benieuwd waar je allemaal terechtkunt voor een hapje en een drankje? Bekijk hier alle restaurants in Roosendaal en hier alle restaurants in Roermond.

4. Óók leuk voor de (klein)kinderen

Een bezoekje aan de outlets is ook voor kinderen een hele beleving. Met merken als Vingino, Puma kids en Tumble ‘N Dry kunnen zij hier de leukste outfits scoren. En is het daarna de beurt aan de (groot)ouders om te winkelen? Dan kunnen de kinderen zich vermaken in het carrousel, of in de overdekte kinderspeeltuin in Roermond.

In de outlets zijn ook allerlei leuke modemerken voor mannen:

Merken die onder andere te vinden zijn in de outlets zijn Calvin Klein (vissershoedje), Levi's (blouse), Adidas (sneakers) en Tommy Hilfiger (broek).

5. Makkelijk te bereiken

Beide outlets zijn goed te bereiken met de auto. Vanaf Eindhoven is het maar een halfuur rijden naar Designer Outlet Roermond. Voor slechts € 4,- euro kan je hier de hele dag parkeren op een van de 6500 parkeerplekken. Wil je liever met het ov komen? Geen probleem, de outlet is slechts 15 minuten lopen vanaf station Roermond. Designer Outlet Roosendaal ligt op 30 minuten rijden vanaf Rotterdam en slechts 20 minuten vanaf Breda. Bij de outlet zijn 1200 parkeerplekken, waar je voor slechts € 3,- euro per dag kan parkeren.

Toffe aanbiedingen en nieuwe merken

Neem voor de openingstijden een kijkje op de websites van Designer Outlet Roosendaal en Designer Outlet Roermond en plan je bezoek. Hier zie je gelijk welke merken je allemaal in de outlets kunt vinden.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van toffe aanbiedingen en nieuwe merken? Schrijf je in voor de nieuwsbrieven van de outlets in Roosendaal en Roermond en mis niks.