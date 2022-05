5 redenen om vaker met zeewier te koken (en 3 lekkere recepten)

Libelle samen met Albert Heijn

Op 28 en 29 april organiseerde Albert Heijn het Beter eten Festival, dat in het teken stond van gezonder eten en beter leven. Iets wat niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar óók voor onze planeet. Want beter eten betekent ook minder verspilling van voedsel, plastic en verpakkingen en geen onnodige CO2-uitstoot.

Op het event waren allerlei foodstands met lekkere hapjes, maar ook veel inspirerende sprekers en workshops. Een van die sprekers was Mark Kulsdom, oprichter van The Dutch Weed Burger. En je raadt het al, dat is geen burger waar je high van wordt, maar eentje waar zeewier in zit. Gewoon lokaal geteeld in de Oosterschelde. Mark weet alles over dit groene plantje en vertelt ons waarom we er vaker mee zouden moeten koken.

1. Vol vitamines en mineralen

Zeewier is maar een klein plantje. Toch zit het vól met gezonde voedingsstoffen. Denk bijvoorbeeld aan vitamines en mineralen, maar ook aan zink en ijzer. Mark: “De bladeren van het zeewier zijn macroalgen. Maar wij gebruiken ook de microalgen, dat is heel fijn en lijkt een beetje op visvoer. Microalgen zijn ook heel gezond, vissen komen zo aan hun omega 3-vetten.”

2. Een betere wereld

Het groene plantje is niet alleen gezond, maar ook goed voor de wereld. “Om onze planeet een toekomst te geven, moeten we zuiverder gaan leven. Daarom zeg ik: laten we teruggaan naar de bron, weg van bewerkt voedsel.” Zeewier komt direct uit de natuur en is al miljoenen jaren een voedingsbron voor alles wat leeft.

3. Eindeloos veel recepten

Sushi, burgers, salades: met zeewier kan je bijna alles maken. Het wordt dan ook niet voor niets ‘het groene goud’ genoemd. Je kan het vers eten, gedroogd, gebruiken als smaakmaker of als gezonde toevoeging. Er bestaat zelfs thee met wakame-zeewier.

Laat je inspireren door deze recepten:

Zeewierviskoekjes met quinoa-groenteroerbak. De koekjes zijn gemaakt van kabeljauw, zeewiersalade, sesamolie en olie.

Flatbread met Seawharma en gegrilde groente. De Seawharma is gemaakt van geroosterde, eiwitrijke sojabonen en op smaak gebracht met Zeeuws zeewier en Arabische specerijen. Dit gerecht is plantaardig.

Minilobster-rolls met zeewiersalade, een heerlijk gerecht voor visliefhebbers.

Minilobster-rolls met zeewiersalade.

4. Uit de Noordzee

Zeewier hoeven we niet te importeren. Je vindt het gewoon in de Oosterschelde. Dat scheelt veel schepen en vrachtwagens die het eten naar Nederland moeten halen, en zo is de CO2-uitstoot weer minder.

5. Meer jodium

Mocht je nog niet overtuigd zijn: het plantje helpt ook om meer jodium binnen te krijgen. “Dat regelt onze energiehuishouding en hebben we dagelijks nodig. Maar in West-Europa eten we het te weinig. Daarom wordt jodium bijvoorbeeld toegevoegd aan bakkerzout. Alleen krijg je dan weer meer zout binnen, dat is ook niet goed. Zeewier is een natuurlijke bron van jodium, des te meer reden om het vaker te eten.”

