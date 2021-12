5 redenen waarom de omikronvariant zich zo snel verspreidt

Momenteel zorgt omikron nog maar voor een klein deel van de infecties. Maar, zei Jaap van Dissel in de persconferentie: “In Amsterdam ligt het percentage al rond de 25%, vandaag waarschijnlijk alweer wat hoger. Tussen kerst en de jaarwisseling verwachten we dat de omikronvariant dominant zal zijn.” Maar waar komt dat door? Daar zijn vijf redenen voor:

1. Omikron ontsnapt aan de antistoffen

Iedereen die corona heeft gehad of is gevaccineerd heeft antistoffen opgebouwd. Zo weet je lichaam wat-ie moet als je besmet raakt. Op die manier is de kans klein dat je ernstig ziek wordt. Het probleem bij de omikronvariant is dat-ie ontsnapt aan eerder opgebouwde antistoffen. Op die manier is de kans op besmetting dus weer een stuk groter. Dit komt door de vele mutaties op het spike-eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij besmetting. Omikron heeft er 32, terwijl de deltavariant er maar dertien had.

2. Omikron infecteert twee keer zo makkelijk

Bovendien worden menselijke cellen twee keer zo snel geïnfecteerd door omikron als door de deltavariant. Dat blijkt uit celproeven die deze week werden gepubliceerd. Het enige voordeel is dat omikron minder diep in de longen binnendringt waardoor je waarschijnlijk minder ziek wordt.

3. Het virus overleeft langer in de lucht

Deze nieuwe variant kan blijkbaar langer overleven in de lucht, wat het virus een stuk besmettelijker maakt. Volgens een onderzoek waarover The New York Times schreef droogt het virus in de lucht minder snel uit, waardoor het langer in leven blijft en dus langer de tijd heeft om mensen te besmetten.

4. Na vaccinatie is de kans op besmetting veel groter

Aangezien de omikronvariant zo afwijkt van de eerdere virusvarianten is de kans op herbesmetting of besmetting na vaccinatie veel groter dan bij de deltavariant. Eigenlijk lijkt iedereen dus weer bevattelijk voor besmetting. In Noorwegen was iemand die vier dagen eerder uit Zuid-Afrika was teruggekeerd naar een Kerstborrel van het werk gegaan. Van de 117 feestgangers in Oslo raakten zeker 81 besmet met de omikronvariant. Terwijl de meesten van hen waren gevaccineerd. Bovendien had vooraf iedereen op verzoek van de werkgever een zelftest gedaan. De incubatietijd lijkt ook korter, want de eerste (milde) klachten begonnen al drie dagen na de kerstborrel.

5. Grote verspreiding zonder dat mensen het doorhebben

Aangezien de klachten bij de meeste mensen vooralsnog mild lijken te zijn, hebben veel mensen het virus onder de leden zonder dat ze dit merken. Op die manier verspreiden ze het dus ook zonder dat ze het weten. Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe variant precies gaat doen en het kabinet niet wéér te laat wil handelen, hebben zij besloten dat er vanaf 19 december een harde lockdown geldt in Nederland.

Bron: NRC