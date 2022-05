5 simpele (én leuke) tips om zelf minder afval te produceren

Libelle samen met Albert Heijn

Een woestijn vol met bergen afgedankte kleding, of een strand waar je door het aangespoelde plastic geen zand meer ziet: helaas duiken er steeds vaker beelden van op. Heftig om te zien, maar wel goed om mee geconfronteerd te worden. Want het laat zien dat verandering noodzakelijk is.

Wereldwijd belandt er per uur zoveel plastic in de zee, dat je er 11 olympische zwembaden mee zou kunnen vullen.

Zero Waste Nederland

Elisah Pals zag het in 2018 met haar eigen ogen op een vakantiestrand en wist: dit kan zo niet langer. Zelf leefde ze al met zo min mogelijk afval, maar tijdens deze reis besefte ze dat ze de wereld niet in haar eentje kon veranderen. En dus richtte ze Zero Waste Nederland op, een platform dat mensen helpt om (vaker) afvalvrij te leven. Op het Beter eten Festival van Albert Heijn deelde ze een aantal tips, we zetten ze voor je op een rijtje.

Op 28 en 29 april organiseerde Albert Heijn het Beter eten Festival, dat in het teken stond van gezonder eten en beter leven. Iets wat niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar óók voor onze planeet. Want beter eten betekent ook minder verspilling van voedsel, plastic en verpakkingen en geen onnodige CO2-uitstoot.

1. Kleding ruilen

Tweedehands kleding shoppen is duurzamer dan iets nieuws kopen, maar als je kast vol raakt moet je toch weer items wegdoen. Een beter optie is kleding ruilen. Elisah: “Zo behoud je spullen die al gemaakt zijn, en hoef je geen grondstoffen te verbruiken voor nieuwe producten.” Ruil met je vrienden, of doe mee aan de Ketting Kledingruil: een initiatief waarmee je kleding uit kan wisselen met mensen uit jouw buurt. Om de zoveel weken ontvang je een tas waar je iets uit kan halen en zelf iets in kan doen. Duurzaam én leuk!

2. Je eigen verpakking gebruiken

Van voedsel tot verzorgingsproducten: bijna alles is voorverpakt. En dat zorgt natuurlijk voor veel afval. Dit voorkom je door verpakkingen te hergebruiken. “Vanuit Zero Waste hebben we een raamsticker gemaakt, waarop staat dat je eigen meegenomen verpakking helemaal welkom is. Deze stickers hangen op meer dan 8.000 plekken in Nederland, bij de bakker tot aan de kapper. Daar kan je je shampoo laten bijvullen, en je krijgt er ook nog eens korting voor terug.” Kijk op welke plekken je je eigen verpakking mag meenemen, of bestel de sticker om deze zelf te verspreiden.

Heb jij de tapwand van Albert Heijn al gezien? Dit is een wand waar je meer dan 70 producten kan tappen en meenemen in een eigen verpakking. Tot nu toe zijn er nog maar twee locaties met een tapwand, maar in het komende jaar zal een groot deel van de Albert Heijn XL's hiermee worden uitgebreid. Zo wil Albert Heijn afvalvrij leven bereikbaar maken voor iedereen.

3. Voorkom voedselverspilling

Er wordt nog altijd veel eten verspild, en dat is zonde. Van het geld, maar ook van de energie en het water die gebruikt zijn bij de productie en het vervoer. “Om voedselverspilling te voorkomen, is het belangrijk om te weten hoe je dingen het beste kan bewaren. Een tomaat kan je bijvoorbeeld beter niet in de koelkast bewaren, maar veel mensen weten dat helemaal niet.” Bij het Voedingscentrum is een sticker verkrijgbaar, waarop van veel producten te zien of ze in of buiten de koelkast bewaard moeten worden. Je kan de sticker hier gratis aanvragen.

4. Ongesneden producten

Voorgesneden producten zijn altijd verpakt én ze zijn minder lang houdbaar. Om voedselverspilling te voorkomen en afval te besparen, kan je daarom beter ongesneden producten kopen. Meestal kan je die in een eigen verpakking meenemen, óók in een gewone supermarkt. “Bij de broodafdeling ligt er vaak nog ongesneden en onverpakt brood. Die kan je gewoon in je eigen broodzak meenemen. Je hoeft er alleen maar even om te vragen, ze helpen je graag.”

5. Maak je eigen producten

We zijn gewend om alles in de winkel te kopen, maar veel producten kan je ook gewoon zelf maken. Van mascara en lippenbalsem tot deo en tandpasta: online vind je allerlei recepten. “Als je eenmaal weet hoe makkelijk het is, dan denk je echt: waarom geven mensen zoveel geld uit aan al die dingen? En je bespaart niet alleen geld, het is ook nog eens leuk om te doen. Met de kinderen bijvoorbeeld, of als gezellige activiteit met vriendinnen.”

Bonustip van Elisah: “Vanaf 30 mei is het de nationale Week Zonder Afval. Je kunt die week heel veel leren over de afvalvrije leefstijl. Er staan die week wel 100 vrijwilligers van Zero Waste Nederland voor je klaar om je mee te nemen op wandeltour of fietstour in jouw eigen woonplaats. Van deze gids leer je waar en hoe je terecht kunt om afvalvermindering in jouw leven nog gemakkelijker en leuker te maken.” Schrijf je hier in voor de laatste tickets.

