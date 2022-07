5 tekenen dat je teveel slaapt (ja, dat kan)

De meeste slaapexperts raden aan om zeven tot acht uur te slapen, zodat je lichaam alle tijd heeft om te herstellen van de dag ervoor. Waar we eerder lezen over slaaptekort, bestaat er dus ook zoiets als teveel slapen. Dat schijnt je gezondheid niet ten goede te komen.

Lang teveel slapen is schadelijk

Volgens arts Jacob Teitelbaum is het ideaal om je lichaam gemiddeld acht uur rust te geven. Maak je meer slaapuren, bijvoorbeeld negen tot tien uur, kan je dit merken in hoe je je voelt. Eén nachtje zou volgens Jacob geen kwaad kunnen, het wordt pas zorgelijk als je altijd gemiddeld tien uur per nacht slaapt.

Verstoorde slaapcyclus

‘Overslapen’, zoals hij het noemt, wordt vaak veroorzaakt door slechte slaapkwaliteit. Lang slapen zorgt ervoor dat je natuurlijke, meest optimale slaapcyclus, worden verstoord.

Signalen dat je misschien wel teveel slaapt

Een ‘wattenhoofd’

Het gevoel dat je er niet helemaal bent, nog niet helemaal wakker bent, oftewel een wattenhoofd, is een veelvoorkomend signaal waaraan je kunt voelen dat je meer uur dan nodig in slaap hebt doorgebracht.

Je wordt moe wakker

Je kunt te lang slapen ook wel vergelijken met wat er in je lichaam gebeurt na een jetlag. Je systeem moet zich continu aanpassen en dat kost veel energie. Dit merk je meteen als je opstaat.

Hoofdpijn

Volgens arts Jacob kan teveel slaap effect hebben op de neurotransmitters in je brein. Dit zorgt ervoor dat je serotonine daalt, wat hoofdpijn kan veroorzaken. Een andere reden kan zijn dat je lichaam te lang in dezelfde houding heeft gelegen.

Je geheugen is minder scherp

‘Brain fog’ is een ding. Uit onderzoek is gebleken dat het cognitieve vermogen van je brein snel achteruit gaat bij een te lange nacht slaap. Hoe ouder je bent, hoe sneller dit vermogen achteruit gaat.

Je hebt last van pijntjes

Volgens Jacob maken mensen die vaak ‘overslapen’ meer cytokine aan, een stofje dat een rol speelt in de immuunafweer. Vind je jezelf vaak tien uur slapend terug, en heb je vaak pijn in je lijf, kan het in het ergste geval zijn dat je last hebt van chronische ontstekingen in je lichaam.

Bron: Bustle