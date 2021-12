5 tips om goed te slapen tijdens de feestdagen

Veel mensen slapen onrustig door de feestdagen, want hoezeer je het je ook voorneemt om het dit jaar rustiger aan te doen, voor je het weet is je agenda volgepland. Je bent bang dat je het allemaal niet red, waardoor je ’s nachts ligt te piekeren. Maar dat is helemaal niet nodig. Met deze tips van slaapcoach Mark Schadenberg zorg je voor een goede nachtrust tijdens de feestdagen:

1. Creëer rust en plan vooruit

Een goede voorbereiding is het halve werk. Vaak willen we het nieuwe jaar wat rustiger beginnen, waardoor aan het einde van het jaar drukte ontstaat. “Bedenk nu alvast wat je gaat eten, haal de boodschappen alvast in huis”, adviseert de slaapcoach. “Zo hoef je niet alles op het laatste moment te doen.”

2. Doe niet alles alleen

We zijn vaak geneigd om alles zelf te doen en vinden het lastig om hulp te vragen. Probeer daar dit jaar verandering te brengen. Vraag je kinderen, zus, broer of ouders een keer wél om hulp. “Je zult zien dat mensen het heel leuk vinden om je te helpen.” Bovendien staat kerst júist in het teken van samenzijn. Dat is namelijk veel gezelliger. “Dit geeft rust, waardoor je ’s nachts niet gaat piekeren omdat je iets vergeten bent of alles alleen moet doen.”

3. Beperk licht

Al die kerstverlichting binnen en buiten is natuurlijk fantastisch, maar kan je ritme wel in de war schoppen. “Al die lichtbronnen zorgen ervoor dat we niet makkelijk in slaap komen.” Overdag kun je er natuurlijk volop van genieten, maar probeer ze ’s avonds op tijd uit te zetten. Zo kan je lichaam zich klaar maken om naar bed te gaan.

