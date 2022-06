5 tips om tijdens de zomer(vakantie) minder last te hebben van brandend maagzuur

Libelle samen met Losecosan

Onze maag gebruikt zuur om voedsel te verteren en bacteriën te doden. Maar soms maakt ons lichaam te veel zuur aan, waardoor de zure maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Dit zorgt voor een brandend gevoel in maag en keel.

Oprispingen in de zomer

Uit eten op vakantie, een drankje op het terras of een barbecue in de achtertuin: in de zomer leven we graag nét iets bourgondischer. Dat is natuurlijk heel lekker en gezellig, maar meer en anders eten kan er ook voor zorgen dat je last krijgt van zure oprispingen. Zeker als je vaker last hebt van terugkerend brandend maagzuur. Met deze tips verklein je de kans op klachten.

1. Neem de tijd

In onze vakantie hebben we meestal alle tijd om rustig aan te doen, maar toch zijn we vaak geneigd om snel te eten. Dat is zonde, want gehaast eten kan voor brandend maagzuur zorgen. Dat komt doordat je lichaam grote porties niet in één keer kan verteren. Het helpt om rustig te kauwen, de grootte van de porties te beperken en genoeg tijd te nemen tussen de eetmomenten in. Zo heeft je lichaam de tijd om het eten te verteren.

2. Wandelen na het eten

Soms kan het heel verleidelijk zijn om na het eten even te gaan liggen. Zeker als je op vakantie bent en na de lunch weer lekker wil relaxen op je strandbedje. Toch is het beter om na het eten even in beweging te komen. Anders kan je sneller last krijgen van reflux, waarbij de maaginhoud terugstroomt naar de slokdarm. Dit ontstaat vaak na het eten, en als je dan gelijk gaat liggen, stroomt het maagzuur nog makkelijker terug. Maak bijvoorbeeld even een ommetje of ruim de tafel alvast af.

3. Drink met mate

Als het zonnetje schijnt, komen er al snel alcoholische versnaperingen op tafel. Van een wijntje tijdens de barbecue tot een cocktail op het terras: er is iedere dag wel een reden om te proosten. Maar alcohol kan snel leiden tot irritatie van de maag en daardoor zure oprispingen veroorzaken. Probeer daarom met mate te drinken en wissel af met water. Een tekort aan water in je lichaam kan namelijk ook brandend maagzuur veroorzaken.

4. Verleidingen op vakantie

Vaak eten we op vakantie heel anders dan thuis. Van uitgebreid lunchen op het strand tot dineren en borrelen tot ‘s avonds laat: op vakantie gaat de rem er snel af. En in het buitenland proberen we soms ook nieuwe producten of eten we gerechten die anders bereid zijn. Vaker, ongezonder én anders eten kan voor brandend maagzuur zorgen. Het helpt om voorzichtig te zijn met vette maaltijden en zoveel mogelijk licht en gevarieerd te blijven eten.

5. Tabletten tegen brandend maagzuur

Heb je vaker last van brandend maagzuur? Bij terugkerend brandend maagzuur kun je Losecosan* proberen. Losecosan verlicht brandend maagzuur tot wel 24 uur lang met één tablet. Het remt de maagzuurproductie bij de bron en voorkomt op die manier dat je last krijgt van brandend maagzuur. Tip: neem een aantal tabletten mee in je koffer, zo heb je altijd iets achter de hand als je op vakantie last krijgt van klachten.

Maagzuurremmer

Door de overtollige maagzuurproductie bij de bron te remmen, verlicht Losecosan* klachten tot wel 24 uur lang, met maar één tablet. Het geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar in de drogisterij en apotheek. Wil je liever online bestellen? Kijk hier voor alle verkooppunten.

*Losecosan® 20mg is een geneesmiddel en kan niet in combinatie met alle medicijnen gebruikt worden. Lees voor gebruik de bijsluiter.

KOAG/KAG-nr. 80-0622-2549