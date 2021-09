5 tips voor een compleet verzorgde beautyroutine

Libelle samen met L’Oréal Paris

Tip 1: Slaap, veel slaap

Herken je dat, dat wanneer je een nacht slecht hebt geslapen de wallen tot je knieën komen en je door de donkere kringen onder je ogen op een pandabeer lijkt? Slecht slapen zorgt ervoor dat je huid sneller veroudert. Terwijl je slaapt produceert je huid collageen, dat nodig is voor het herstel van je huid. Na een nacht voldoende slaap (circa 7 tot 8 uur) is je huid elastischer en verminder je de kans op rimpels. Dus duik op tijd je bed in, want dit zorgt er echt voor dat je weer stralend wakker wordt.

Tip 2: Drink genoeg water

Het zal je vast niet verbazen, maar als je genoeg water drinkt help je je huid om van binnenuit te hydrateren. Door 1,5 tot 2 liter water per dag te drinken spoel je de gifstoffen die je huid onrustig en dof maken je lichaam uit. Als je voldoende water drinkt zul je merken dat je huid veel egaler wordt en meer gaat stralen. Dus, proost... met een glaasje water dan!

Tip 3: Houd het schoon

Of je nu veel, weinig of geen make-up draagt, het goed reinigen van je huid is dé remedie tegen huidveroudering. Met het reinigen van je huid verwijder je overtallig talg en vuil dat zich gedurende dag heeft opgehoopt. Ja, dus ook als je geen make-up draagt. Je kunt kiezen voor een reinigingsproduct zoals een olie, lotion of crème. Net wat je lekker vindt. Dus hoe laat het ook is, ga nooit slapen met een ‘vuil’ gezicht.

Tip 4: Smeer SPF

Nu we de zomer hebben uitgezwaaid, denk je er misschien niet altijd aan om je huid te beschermen tegen uv-stralen, maar deze zijn het hele jaar door aanwezig. Gebruik dus altijd een goede dagcrème met SPF of smeer nog apart een goede factor op je gezicht om je huid te beschermen tegen veroudering.

Tip 5: 7-daagse ampullenkuur

Soms heeft de huid iets extra’s nodig om er op haar best uit te zien. Een ampullenkuur is dan een uitkomst. L’Oréal Paris Age Perfect Collageen Expert verstevigende ampullen geven de huid in zeven dagen een boost. Want zeker na de overgang kan de hoeveelheid huideigen collageen afnemen. Met de ampullen vul je dat tekort aan en voelt de huid weer elastischer en steviger aan.

Het resultaat

Een intensief gevoede, comfortabele huid. Maakt de huid zichtbaar steviger en strakker.