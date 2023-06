5 x zó houd je onkruid weg zónder bestrijdingsmiddelen

Geef de bodem- en grasgezondheid in je achtertuin wat extra liefde. Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, kun je er in de eerste plaats (of nadat je het onkruid verwijderd hebt) het beste voor zorgen dat het onkruid weinig kans heeft. Dit doe je door de grond in je achtertuin van goede plantenvoeding of mest te voorzien. Ook is het belangrijk dat je, ook al ben je misschien geneigd om precies het tegenovergestelde te doen, het gras in je tuin niet te vaak maait.