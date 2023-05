50+ en werkloos? Werkgevers staan te springen om nieuw personeel

“Er wordt veel breder gekeken naar kandidaten. Het is echt een enorm verschil met een aantal jaar geleden”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV in een gesprek met NU.nl. Een hele goede ontwikkeling, want bedrijven waren in het verleden juist huiverig om 50-plusser aan te nemen. Ze kozen liever voor jongere kandidaten om hun vacatures te vervullen. En dat terwijl senioren nog lang niet uitgewerkt zijn. Zo zijn er ook steeds meer 65-plussers ondernemer.

Daling in werkloosheid

In april van dit jaar waren er namelijk 96.000 werklozen ouder dan 45 jaar, volgens het CBS. Dat is een flinke daling ten opzichte van 2015, toen het aantal nog op 290.000 lag. Het lijkt erop dat bedrijven hun huiverigheid voor oudere werknemers aan het afwerpen zijn. In de afgelopen jaren zijn er allerlei initiatieven geweest om de vooroordelen over oudere werknemers de wereld uit te helpen.

Leeftijd is slechts een getal

Er zijn workshops, congressen, trainingen en meetings georganiseerd, alles om te laten zien dat leeftijd slechts een getal is. Ze hebben zelfs oud-voetballer John de Wolf ingeschakeld als ambassadeur van de strijd tegen ouderen werkloosheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toch leek het effect, ondanks alle inspanningen, tegen te vallen.

Stabiliteit en loyaliteit

Inmiddels komen bedrijven er tóch achter dat de stabiliteit, ervaring en wijsheid van 50+ers van onschatbare waarde zijn. Jongeren veranderen vaker van baan en onder ouderen is de loyaliteit een stuk groter. “Zij zijn bereid langer te blijven en dat kan je als 50-plusser tijdens een sollicitatie ook op tafel gooien”, vertelt de arbeidsmarktdeskundige.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dat betekent niet dat de problemen nu voorbij zijn. Want volgens directeur Jos Verhoeven van maatschappelijk dienstverlener Start Foundation komt deze ontwikkeling vooral uit nood. “Dat heeft echt te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Laatst zei een werkgever tegen me dat twee armen en benen al genoeg zijn. Dat zegt wel genoeg.” Volgens hem zijn de vooroordelen niet verdwenen. “Maar de huidige situatie kan er ook voor zorgen dat bedrijven inzien dat het allemaal clichés zijn.” Dus wil je nog de arbeidsmarkt op? Dan kun je daar het beste nu van profiteren.

