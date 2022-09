5x dít kan je doen om je gehoor te beschermen

Libelle samen met Specsavers

1 op de 10 Nederlanders heeft last van beginnend gehoorverlies. Dat kan verschillende oorzaken hebben, van ouderdom tot blootstelling aan harde geluiden. Vaak kan je zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken. Deze tips helpen om je gehoor te beschermen.

Hoge tonen

De meest voorkomende oorzaak van gehoorverlies bij mensen boven de 55 jaar is ouderdomsslechthorendheid. Vaak zorgt dit ervoor dat je hoge tonen minder goed hoort. Denk aan het fluiten van de vogeltjes, of het rinkelen van de telefoon. Wat precies de oorzaak is? Dat is lastig te zeggen. Waarschijnlijk komen de zenuwprikkels niet goed door, doordat de zenuwen steeds minder goed gaan werken. Wel kun je met een aantal factoren rekening houden om de kans op gehoorverlies te verkleinen. Mogelijke oorzaken zijn namelijk lawaai, stress en overgewicht. Het kan geen kwaad om hier voorzichtig mee te zijn.

Take a break

Misschien ken je het wel: die piepende toon als je naar een concert of festival bent geweest. Dit komt doordat je oren te lang hard geluid hebben moeten verdragen. Gehoorbeschadiging komt niet alleen door de geluidssterkte, maar ook door de tijdsduur waarin je wordt blootgesteld aan hard geluid. Het is dan ook verstandig om tijdens een festival of concert af en toe een rustig plekje op te zoeken en je gehoor rust te geven.

Wat ook kan helpen:

Draag oordoppen met een muziekfilter.



Sta niet te dicht op de speakers.



Geef je gehoor na een concert of festival minstens 24 uur rust.

Goed reinigen

Als je last hebt van oorsmeer, ben je misschien geneigd om in het oor te peuteren of dit met een wattenstaafje weg te halen. Maar dat kan je beter niet doen. Oorsmeer is bedoeld om de gehoorgang te beschermen, en peuteren met een wattenstaafje kan leiden tot infecties. Oren reinigen zichzelf, dus in principe hoef je alleen het buitenoor schoon te maken. Heb je last van overtallig oorsmeer? Dan kan je dit bij de huis- of oorarts laten verwijderen.

Jaarlijks even testen

De kans op gehoorverlies wordt groter als je ouder wordt. Het advies is daarom om vanaf je vijftigste jaarlijks een hoortest te doen. Zo kan je op tijd ingrijpen als je slechter begint te horen. Bij Specsavers kan je een gratis hoortest doen. In 20 minuten wordt je gehoor gecheckt en krijg je een advies van één van de hoorprofessionals. Heb je misschien een hoortoestel nodig? Dan volgt er een tweede, uitgebreidere hoortest door een StAr geregistreerde audicien.

Wist je dat de meeste hoortoestellen zo klein zijn dat je ze nauwelijks ziet? Ook zijn de toestellen van Specsavers deels transparant en worden ze aangepast aan je haarkleur, zo vallen ze nog minder op.

Let op: het volume is te hoog

Oortjes in, muziek aan: soms is het heerlijk om je even van de wereld af te sluiten. Maar eigenlijk is het beter om dan een koptelefoon te dragen. Het geluidsniveau is bij oortjes namelijk veel hoger dan bij een koptelefoon, omdat deze rechtstreeks in de gehoorgang zitten. Maar ook met een koptelefoon kan het geluid natuurlijk te hard staan. Hoe weet je of dat zo is? Daar is een handige oplossing voor: het instellen van een volumebegrenzer. Deze vind je tegenwoordig op elke telefoon en geeft uit zichzelf een melding als de muziek te hard staat.

Geluiden kunnen schadelijk zijn vanaf 80 decibel. Denk daarbij aan een druk restaurant, of het geluid van een deurbel.

Maak een afspraak bij de audicien

Om er zeker van te zijn dat je volop kan blijven genieten van een sociaal leven, muziek en gesprekken met anderen, raadt Specsavers aan om vanaf je 50ste ieder jaar een hoortest te doen. Deze worden gratis aangeboden en uitgevoerd door een StAr-geregistreerde audicien, het keurmerk voor hoorzorg. Heb je een hoortoestel nodig? Deze wordt op maat voor je gemaakt, met 5 jaar lang gratis service én nazorg. Maak hier een afspraak bij de audicien.