5x je dagelijkse dosis vitamine C in één ontbijt

Libelle samen met Zespri

Vitamine C zorgt ervoor dat we ons fit en energiek voelen. Het advies is dan ook om er per dag minimaal 75 mg van binnen te krijgen. Wist je dat 100 g kiwi meer vitamine C bevat dan ander fruit, zoals aardbeien of sinaasappels? Een groene kiwi bevat per 100 g wel 88 mg vitamine C en een gele maar liefst 152 mg. Begin je dag goed met een van deze verrassende ontbijtjes met kiwi.

1. Smoothiebowl met kiwi, ananas en kokos

Smoothiebowls bestaan er in alle soorten en maten. Deze smoothiebowl met gele kiwi, ananas en kokossnippers heeft een verrassende smaak en is makkelijk te maken. Aanrader voor de kokosliefhebbers onder ons: vervang de normale yoghurt door kokosyoghurt.

Goed om te weten: de stukjes banaan moeten 4 tot 6 uur invriezen. Handig om dit de avond van tevoren al te doen.

Ingrediënten (4 porties) • 6 gele kiwi's • 2 bananen • 250 g diepvriesananas • 40 g kokosrasp • 300 g (kokos)yoghurt • 1 tl kaneel • 2 el chiazaad

Bereidingswijze

Snijd de banaan in stukjes en vries deze minstens 4 tot 6 uur in. Schil de kiwi's en snijd ze in plakjes. Mix 2 kiwi's, de bevroren banaan, ananas, kaneel en de helft van de (kokos)yoghurt in een blender of keukenmachine tot er een dikke textuur ontstaat. Verdeel de smoothiebowl over 4 kommen. Garneer met de rest van de (kokos)yoghurt, kokosrasp, chiazaad en kiwiplakjes.

2. Amandelpannenkoeken met kiwi

Deze amandelpannenkoeken zijn perfect voor een relaxte zondagmorgen. Door de toevoeging van kiwi krijgt het zoete ontbijtje een frisse smaak en zit het toch vol met vitaminen.

Ingrediënten (4 porties) • 270 g bloem • 3 tl bakpoeder • 50 g suiker • 1 ei • 310 ml melk • 125 g yoghurt • 75 g boter + 1 tl Serveer met: • 4 el ahornsiroop of honing • 4 blokjes boter (15 g) • 4 groene kiwi's (in stukjes of schijfjes) • 2 el geroosterde amandelvlokken

Bereidingswijze

Meng de bloem en het bakpoeder in een kom. Klop in een andere kom het ei met de melk, suiker, yoghurt en gesmolten boter (75 g). Voeg de bloem en het bakpoeder toe en roer met een garde. Vet een grote anti-aanbakpan in en maak van het mengsel 2 of 3 pannenkoekjes in de pan. Laat ze een minuut bakken, draai ze om en laat nog een minuut bakken. Haal uit de pan en verdeel over de borden. Herhaal dit voor de rest van het mengsel. Serveer warm met een beetje boter en stroop, de in stukjes of schijfjes gesneden kiwi's en de amandelvlokken.

3. Panini met kip, kiwi en mozzarella

Houd je van een hartig ontbijt en heb je de tijd om iets lekkers te bereiden? Dan wil je deze paninibroodjes met kip, kiwi en mozzarella zeker eens proberen. Dit ontbijtje is een heerlijke start van de dag en bevat veel vitamine C. Met de zelfgemaakte kiwipesto erbij maak je het compleet.

Ingrediënten (4 porties) • 4 groene kiwi's • 4 paninibroodjes • 2 tomaten • 150 g gerookte kipfilet (in plakjes) • 200 g mozzarella

• 40 g rucola

Voor de kiwipesto: • 2 groene kiwi's (geschild en in stukjes) • 30 g basilicum • 40 g pijnboompitten • 2 el extra vierge olijfolie • 1 knoflookteentje (geperst)

Bereidingswijze

Verwarm een koekenpan op middelhoge temperatuur, voeg de pijnboompitten toe en rooster deze in 4-5 minuten goudbruin. Mix alle ingrediënten voor de kiwipesto, behalve de olijfolie, in een keukenmachine of blender, tot er een gladde pasta ontstaat. Giet de extra vierge olijfolie er langzaam bij. Proef en breng op smaak met peper en zout. Schil de kiwi's en snijd de kiwi's, mozzarella en tomaten in plakjes. Beleg de panini’s met de kiwipesto, rucola, mozzarella, kiwiplakjes, kip, tomaat en nog een dun laagje kiwipesto. Doe de broodjes 4 minuten in een panini-ijzer, of gril ze 4 minuten per kant in een grillpan tot de kaas gesmolten is.

4. Scones met yoghurt en kiwi-jam

Om dit ontbijtje te kunnen maken, hoef je geen ervaren bakker te zijn. Met het makkelijke recept staan deze zelfgemaakte scones met yoghurt-drizzle en kiwi-jam in een handomdraai op tafel. Ook leuk om samen met de (klein)kinderen te maken!

5. Ontbijtbeker met muesli en kiwi

Deze ontbijtbekers met krokante muesli en kiwi zien er niet alleen verrukkelijk uit, dat zijn ze ook! De krokante muesli met havervlokken, pompoenpitten en gemengde noten is makkelijk te maken en zorgt voor een goed begin van de dag. In dit ontbijtje zit wel 158% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C, met dank aan de kiwi.

