Gewoon, omdat je het over deze onderwerpen moet kunnen hebben.

Taboedoorbrekende podcasts

Tijdens het schoonmaken, de dagelijkse wandeling of lekker in de auto: zet één van deze podcasts aan als je het eens over iets anders wil hebben. Of iets anders wilt horen. Grote kans dat deze podcasts je aan het denken zetten.

1. Praktijk Isa & Medina

Of je nu last hebt van menopauzale klachten, ouderdomskwaaltjes of overgangsvragen: iedereen is welkom in Praktijk Isa & Medina, de nieuwe podcast van vriendinnen Isa Hoes en Medina Schuurman. De gelegenheidsdoktoren hebben voor ieder probleem van de luisteraar een oplossing, gebaseerd op hun eigen ervaring.

Te beluisteren in alle podcastapps en te bekijken op het YouTube-kanaal Isa & Medina.

2. De liefde van nu

Hoe het is om anno 2022 lief te hebben, onderzoekt journalist Corine Koolen in de Volkskrant-podcast De liefde van nu. Afgelopen jaren zag ze labels vervagen en de grenzen tussen liefde en vriendschap minder scherp worden. Iedere aflevering spreekt Corine mensen over hun relaties. Onderwerpen als een groot leeftijdsverschil in een relatie tot een open huwelijk met allerlei soorten mensen: alle soorten relaties - en hoe je daarmee omgaat - komen in de podcast aan bod.

Te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts.

3. Zwarte muisjes

Op een roze wolk door een kleintje? Niet voor één op de tien vrouwen die langdurige psychische problemen rond de zwangerschap krijgen, zoals een postpartum depressie, angststoornis, psychose of posttraumatische stressstoornis (PTSS). In de vijfdelige podcastserie Zwarte muisjes spreekt journalist Maarten Dallinga met ervaringsdeskundigen en professionals over hoe dat is en wat je eraan kunt doen.

Zwarte muisjes is te beluisteren via Anchor en podcastplatforms als Apple Podcasts en Spotify.

4. Komt een meid bij de psych

Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de psycholoog? De psychische klachten van journalist en millennial Eva Breda, werkzaam voor Libelle, bereikten tijdens de coronacrisis hun hoogtepunt. Ze ging in therapie en nam alle gesprekken op. Met deskundigen praat ze in Komt een meid bij de psych over mentale problemen en stigma’s, de praktische tips helpen om de drempel naar psychische hulp te verlagen.

De podcast Komt een meid bij de psych is te beluisteren op de bekende podcastplatforms.

5. Vagina Dialogen

In de Libelle podcast De Vagina Dialogen loodsen Marieke, Ellen en Anne-Marie je door alles wat je maar wil weten over de vagina, de foef, de poes, de kut - of hoe je het beestje ook wil noemen. Wat weet jij eigenlijk van de vagina? En waarom wordt er zo weinig over gepraat? Hoog tijd om de vagina voor eens en altijd uit de schaamstreek te halen.

Beluister hier alle afleveringen of ontdek de podcast op de bekende podcastplatforms.

