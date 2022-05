5x wat je nog niet wist over de ziekte MS

Libelle samen met Coloplast

1. MS is geen spierziekte

Anders dan veel mensen denken, is MS geen spierziekte, maar een chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Mensen met MS kunnen wel problemen krijgen met lopen, maar dat komt niet door de spieren; de oorzaak zit in het hoofd. De boodschappen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spieren komen dan niet goed meer aan.

2. MS heeft invloed op je blaas en darmen

De meeste mensen denken dat door MS vooral de motoriek achteruitgaat kan gaan, niet iedereen weet dat de ziekte ook invloed heeft op je blaas en darmen. Zelfs mensen die MS hebben, weten soms niet dat blaas- en darmklachten door de ziekte komen. Het gevoel hebben dat je steeds moet plassen, het verliezen van ontlasting en het er ‘s nachts vaak uit moeten, zijn veel voorkomende klachten. Dat je niet meer de deur uit durft omdat je bang bent voor een ongelukje heeft natuurlijk invloed op je sociale leven. Erover praten met een arts is voor veel mensen lastig, maar helpt wel bij het zoeken naar een oplossing. Want er zijn oplossingen, zoals medicijnen of zelfkatheterisatie, en ook het thuis gebruiken van een darmspoelsysteem of een anaaltampon kunnen helpen weer mobiel te worden en de dingen te doen die je graag wilt doen.

3. Je hoeft niet in een rolstoel terecht te komen

Drempels eruit en bed naar beneden, want binnenkort komt er een rolstoel. Als je de diagnose MS krijgt, zal dat door je hoofd schieten. Maar dat hoeft niet. De ziekte komt in heel veel varianten voor, van milde klachten tot veel uitval. Tien jaar na de diagnose kan tachtig procent van de mensen met MS nog lopen. Dus die rolstoel komt er lang niet altijd.

4. Je hoeft niet altijd te stoppen met werken

MS is een ziekte die voor iedereen anders verloopt. Vaak zijn de klachten wisselend. Soms worden klachten een tijdje erger, waarna er ook weer een periode volgt waarin het weer beter gaat. Soms verdwijnen de klachten dan zelfs helemaal. Voor veel mensen is het, mits je goed voor jezelf blijft zorgen, prima om te blijven werken. Het kan zelfs fijn zijn om te werken zodat je niet te gefocust bent op de ziekte.

Klachten die de meeste impact hebben op het dagelijks leven van mensen met MS: 1. Vermoeidheid 2. Cognitieve vermogens (focus, denken, herinneren) 3. Urineren 4. Mobiliteit 5. Krachtverlies spieren 6. Ontlasting

5. Mooie oplossingen

Soms kan iemand een longontsteking oplopen door het niet meer kunnen ophoesten van slijm. Of kan de blaas niet goed geleegd worden waardoor er een infectie aan de urinewegen kan ontstaan. Gelukkig zijn er voor het leegmaken van de blaas mooie oplossingen, die kunnen zorgen dat dit wel weer kan. Zo kan zelfkatheteriseren helpen. Het is even wennen, maar eenmaal gewend willen de meeste mensen dat ze het eerder hadden gedaan. Soms voelen mensen met MS niet meer wanneer ze moeten plassen, ook dan kan katheteriseren helpen.

