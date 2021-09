5x werelderfgoed: déze culturele pareltjes in Luxemburg wil je bezoeken

Libelle samen met Visit Luxembourg

1. Wandel door de oude stad van Luxemburg

Eeuwenlang was Luxemburg stad één van de belangrijkste versterkte locaties in West-Europa. De oude stadswijken en vestingwerken maken sinds 1994 deel uit van de UNESCO-werelderfgoedlijst, en zijn vandaag de dag nog steeds te bewonderen. Tijdens de wandelroute van 2,5 km ontdek je hoe Middeleeuwse, klassieke en hedendaagse architectuur in de stad samen komen. Wil je meer zien van de omgeving? Volg dan de 9,5 km lange fietsroute, die je onder andere langs de Pétrusse-vallei leidt. Tip: in het bezoekerscentrum van het Lëtzebuerg City Museum komen de historische verhalen tot leven.

2. Breng een bezoek aan de fototentoonstelling The Family of Man

De fototentoonstelling The Family of Man was voor het eerst te bewonderen in 1955, in het Museum of Modern Art in New York. Sindsdien is de exhibitie de hele wereld over geweest, met het Luxemburgse kasteel Clervaux als eindbestemming. The Family of Man is samengesteld door Edward Steichen en bestaat uit 503 foto’s, genomen door 273 fotografen uit 68 verschillende landen. De tentoonstelling is een manifest voor vrede en fundamentele gelijkheid van de mens, en bestaat uit foto’s gemaakt in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkende exhibitie, die in 2003 werd bekroond met een UNESCO Memory of the World-label.

3. Woon de Springprocessie van Echternach bij

Voor wie in het voorjaar een bezoekje brengt aan Luxemburg, is het bijwonen van de springprocessie in Echternach een unieke ervaring. Deze katholieke optocht is ter here van de heilige Sint Willibrord, oprichter van de Abdij van Echternach, en stamt al uit de Middeleeuwen. Ieder jaar komen op de dinsdag na Pinksteren duizenden bedevaartgangers en toeschouwers samen voor dit cultureel fenomeen. Aan de optocht doen zo’n 8.000 tot 9.000 dansers mee, die onder begeleiding van een polka ritme van de linker- op de rechtervoet springen. De traditie is sinds 2010 ook opgenomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

4. Geniet van de natuur in het Minett UNESCO biosfeerreservaat

In het zuiden van Luxemburg vind je het biosfeerreservaat de Minett, een gebied dat bekend staat als ‘Het land van de rode aarde’. Dit komt door de knalrode ijzererts die de aarde kleur geven. De Minett maakt deel uit van meer dan 700 biosfeerreservaten wereldwijd en kreeg in 2020 het UNESCO-label ‘Man and Biosphere‘. Door de grote biodiversiteit in het gebied, is het de ideale plek voor een avontuurlijke wandeling. En bovendien kun je hier zelfs nog oude mijnsites bezoeken.

5. Ontdek de muzikale kunst van de Haupeschbléiser

In Luxemburg is de Haupeschbléiser een heus begrip. De zogenoemde hoornblazers zijn muzikanten die op de Franse jachtharp blazen, een muziekvorm die in de 18e eeuw is ontstaan aan het Franse koninklijke hof. Het stemgeluid, de adembeheersing en de controle over het lichaam spelen een belangrijke rol bij deze instrumentale techniek. Maar nog belangrijker vinden de muzikanten de gezelligheid en de verbinding onderling. De muzikanten spelen dan ook vaak op feestelijke gelegenheden. Samen met Frankrijk, belgië en Italië, heeft Luxemburg ervoor gezorgd dat deze muzikale kunst is opgenomen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Op naar Luxemburg!

In Luxemburg is van alles te doen: van wandel- en fietsroutes tot het bezoeken van uitgestrekte natuurgebieden en historische gebouwen. En dat op slechts 4 uur rijden vanaf Utrecht! Benieuwd naar de overige werelderfgoedlocaties? Kijk hier voor meer informatie.

Beeld: LFT_GauvinLapetoule, SIP / John Zeimet, LFT_RomainGirtgen_CNA, LFT_FotoAcpress(e), LFT_ThomasJutzler