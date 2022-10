6 mooie hoekbanken waarmee je ook nog eens ruimte bespaart

Libelle samen met Seats and Sofas

Een tijdloze inrichting

Een bank vormt meestal hét centrale punt van de woonkamer. Dan is het natuurlijk fijn als deze aansluit bij je interieur. Door de chromen poten en neutrale kleur past de Boston-hoekbank perfect bij een moderne inrichting. Blijven de (klein)kinderen slapen? Je tovert dit meubel makkelijk om tot slaapbank. Handig: in de opbergruimte kan je extra kussens en dekens bewaren.

Spic en span

Verzamelt zich bij jou ook zo snel een stofwolk onder de bank? Daar heb je bij de Brandon-hoekbank geen last van, door de hoge pootjes is stofzuigen zo gepiept. Fleur de sofa op met sierlijke kussentjes en zoek er bijpassende accessoires bij. Zo creëer je een sfeervolle ruimte.

Een landelijke touch

Dankzij het geruite stiksel en de warme kleur geeft de Vegas-hoekbank je woonkamer een landelijke uitstraling. In combinatie met blauwe tinten komt de kleur cognac het beste tot z'n recht. Maak de ruimte af met een bijpassende hocker, deze is voor bijna elk model beschikbaar.

Van A tot Z

Weet jij precies hoe jouw droombank eruit moet komen te zien? Dan is de Creation-hoekbank misschien iets voor jou. Dit meubel is van A tot Z zelf samen te stellen: van het aantal zitplaatsen en losse elementen tot de kleuren en materialen. Door een dienblad op de bijpassende hocker te plaatsen, heb je er gelijk een passende salontafel bij.

Voor het hele gezin

De Argentina U-bank zorgt voor een rustgevende sfeer in huis. Ook bij dit model zijn de mogelijkheden oneindig: klap het meubel uit en creëer een fijne slaaphoek, voeg een element toe om je laptop op te plaatsen en verstel de hoofdsteunen. Of de kinderen nu thuis wonen of gezellig op bezoek komen: deze knusse zithoek is ideaal voor een groot gezin.

Passen en meten

De Vince-hoekbank is een mooi én praktisch meubelstuk. Deze neemt weinig ruimte in, en heeft ook nog eens een slaap- en opbergfunctie. Door de kubistische stijl en kenmerkende stiksels krijgt-ie een stoere uitstraling. Wil je het eiland liever rechts hebben? Dat kan ook. Zo is de sofa geschikt voor elke woonkamer.

Helemaal naar wens

In de Megastores van Seats and Sofas vind je een ruime selectie aan banken, fauteuils en loveseats. Veel van de modellen zijn uitvoerbaar in diverse stoffen en kleuren, en dankzij de losse elementen maak je ze helemaal naar wens. Zo stel je een zitmeubel samen dat past bij jouw stijl en smaak.