6 symptomen waarvan je nog niet wist dat ze op MS kunnen wijzen

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door beschadigingen aan de laag om de zenuwen, komen deze bloot te liggen en geven ze minder goed signalen van en naar de hersenen door. Met als gevolg uiteenlopende klachten, van problemen met lopen tot minder goed of anders zien, en dus ook blaas- en/of darmproblemen. Dat laatste is niet bij iedereen bekend.

Veel mensen praten er liever niet over, blijkt uit het Nationaal MS-onderzoek. En als er al over gepraat wordt, legt de arts niet altijd de link met MS. Zonde, want met de juiste hulp wordt leven met de klachten veel gemakkelijker. Herken jij één van deze symptomen? Dan is het goed om die met je zorgprofessional te bespreken.

1. Vaak moeten plassen

MS tast de zenuwbanen aan. De blaas- en sluitspier werken daardoor niet altijd even goed. Blaasproblemen bij MS beginnen er vaak mee dat je bij het kleinste beetje urine al het signaal krijgt dat je moet plassen. Vervelend als er geen toilet in de buurt is, of als je ‘s nachts constant je bed uit moet. Het helpt om ‘s avonds na 20:00 uur zo min mogelijk te drinken.

2. Moeite met leeg plassen

Andersom kan ook: je hebt moeite met plassen, omdat de sluitspier te sterk is aangeknepen. Soms blijft er dan urine achter in de blaas. Na verloop van tijd kun je dan een blaasontsteking krijgen. En dat kan weer een negatief effect hebben op de MS-klachten. Belangrijk om hier hulp voor te zoeken dus, zodat je uit die vicieuze cirkel komt.

Zo herken je een blaasontsteking:

Je moet vaker plassen , vooral 's nachts.

Je hebt een brandend gevoel bij het plassen.

Je hebt verhoging of koorts .

Je voelt pijn in de onderbuik .

Je plast alleen kleine beetjes uit.

3. Urineverlies

Het komt ook voor dat je geen aandrang voelt om te plassen. De blaas raakt dan steeds voller, zonder dat je dit doorhebt. Het gevolg: (mogelijk) urineverlies. Breng iedere 3 - 4 uur een bezoekje aan het toilet om deze vervelende situatie te voorkomen. Het komt ook voor dat je wél aandrang voelt, maar hier geen controle over hebt. Het trainen van de bekkenbodemspieren helpt je om urineverlies te verminderen. Houdt het probleem aan? Een katheter kan dan een oplossing zijn.

4. Geen controle over ontlasting

Schade aan het zenuwstelsel veroorzaakt door MS kan ook een grote invloed hebben op de werking van de darmen. De reflexfunctie werkt dan niet, of je hebt hier geen controle over. Je voelt dan geen aandrang of hebt moeite met ophouden. Hoe moeilijk het ook is om erover te praten, probeer het toch. Met de juiste hulp hoeft het namelijk geen belemmering te zijn.

Klachten bij MS kunnen constant veranderen. Zo is de behandeling die nu voor je werkt over een jaar misschien niet meer passend. Merk je dat er iets verandert? Bespreek dit met je zorgprofessional, hoe klein ook.

5. Verstopping

Als er te veel water aan de ontlasting wordt onttrokken, wordt deze te hard en te groot. Met als gevolg: een verstopping/obstipatie. Sommige mensen met MS hebben hier last van. Meer water drinken kan dan helpen. Ook bepaalde voeding, zoals olijfolie of extra pittige pepers, kan de werking van de darmen stimuleren. Als de klachten aanhouden, is een spoelsysteem een mogelijke oplossing.

6. Last van diarree

Heb je vaak last van diarree? Misschien werkt de reflexfunctie dan niet goed. Maar verstopping kan óók de boosdoener zijn. Als de stoelgang niet op gang komt en de darmen maken alsnog zachte ontlasting aan, dan wordt dit langs de verstopping geduwd. Het lijkt dan alsof je last hebt van diarree, maar eigenlijk komt het dan door obstipatie en is er dus iets anders aan de hand.

Met deze tips krijg je meer controle over je stoelgang:



• Maak gebruik van je natuurlijke reflexen. De darmen gaan 's ochtend aan het werk, met name na het ontbijt. Dat is een goed moment om naar het toilet te gaan.



• Plan het gebruik van laxeermiddelen in, zo durf je zonder angst de deur uit.



• Drink minimaal 1,5 liter water per dag, ook als je last hebt van je blaas. Anders leidt dit weer tot darmproblemen.



• Eet vezelrijk en houd een voedingsdagboek bij. Zo ontdek je waar je darmen goed op reageren.

