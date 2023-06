60% van de Nederlanders vindt geweld tegen vrouwen geen echt probleem, om déze reden is dat het wél

Uit een enquête van de organisatie blijkt namelijk dat 60% van de ondervraagden het geen serieus probleem vindt dat vrouwen slachtoffer worden omdát ze vrouw zijn. Niet alleen fysiek, ook economisch worden vrouwen onevenredig hard getroffen. Om dat op te lossen, start Oxfam een campagne genaamd #schreeuwjeuit.

Femicide

Veel mensen denken dat het in Nederland wel goed zit met de rechten van vrouwen, maar niets blijkt minder waar. Elke acht dagen vindt er een geval van femicide plaats, waarbij een vrouw wordt vermoord. Het zijn schrijnende cijfers die bij weinig mensen bekend zijn. Ook over het aantal slachtoffers van seksueel geweld heerst volgens de organisatie te veel onwetendheid: dat gaat in Nederland namelijk over bijna de helft van alle vrouwen.

Geweld tegen vrouwen

In veel landen op de wereld is hetzelfde aan de hand of zijn de cijfers zelfs erger. Wereldwijd kan namelijk de helft van de vrouwen geen eigen keuzes maken over gezondheidszorg zoals het gebruiken van anticonceptie of abortus. In landen als India en Iran lopen vrouwen daarnaast dagelijks het risico om vermoord of uitgebuit te worden. Ook het vrouwenmoordcijfer is wereldwijd nog schrijnender dan in Nederland: globaal wordt niet elke acht dagen een vrouw vermoord, maar elke vijf uur (!). De daders zijn meestal een ex of familielid.

Onwetendheid

Ondanks de heftige verhalen die regelmatig in het nieuws komen rondom genderongelijkheid, blijkt uit de enquête van Oxfam Novib dat 60% van de Nederlanders niet inziet dat het een serieus probleem is. Vooral de onwetendheid over het schokkende moordcijfer op vrouwen, de loonkloof en zeggenschap over eigen lichaam zijn opvallend. Om deze onderwerpen meer onder de aandacht te brengen, lanceert de organisatie nu de campagne #schreeuwjeuit.

In samenwerking met feministische influencers en andere bekende Nederlanders met een groot bereik op social media, hoopt Oxfam dat meer aandacht leidt tot minder slachtoffers. Ook donaties kunnen helpen: de organisatie strijdt met het geld voor betere vrouwenrechten wereldwijd.

Neelie Kroes, Etchica Voorn en Ebru Umar zijn feministen in hart en nieren. In onderstaande video spreekt Libelle de vrouwen over het onderwerp:

Bron: Oxfam Novib