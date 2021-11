6x de leukste natuurlijke herfstdecoratie om zelf te maken

Buiten is veel moois te vinden op dit moment. Dit is hoe je het seizoen ook naar binnen haalt:

1. Dennenappels

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar als je in het weekend een wandeling maakt door het bos, neem dan eens wat dennenappels mee naar huis. Ze geven direct een herfstsfeer aan het kastje of schaaltje waar je ze bij legt, én ze blijven leuk om naar te kijken. Een dennenappel gaat open of dicht als de luchtvochtigheid in huis verandert. Wordt het vochtiger, dan gaat hij open om de zaadjes binnenin de dennenappel te voeden. Als het droger wordt gaat hij juist dicht om de zaadjes te beschermen.

Je kunt van alles met dennenappels in huis. Denk aan er een paar bij elkaar leggen op een mooi schaaltje of als extra decoratie bij wat kaarsen in de buurt. Let er dan wel op dat er geen brandgevaar ontstaat.

2. Kastanjes

Ook met kastanjes kun je van alles in huis! Je kan ze rijgen tot een ketting of slinger, ze aan elkaar lijmen met een goed lijmpistool om torentjes te bouwen, of je verspreidt ze net als de dennenappels over andere decoratiestukken die je al hebt.

3. Pompoenbloemstuk

Ben je een echte creatieveling? Dan is het misschien wel wat voor jou om aan de slag te gaan met een pompoenbloemstuk. Daarvoor snijd je het dakje van een pompoen af, hol je hem uit en vul je hem met steekschuim. Daarna kun je los gaan met allerlei soorten herfstdecoratie, uit de natuur of uit het tuincentrum. Op Pinterest zagen wij de meest prachtige creaties voorbij komen:

4. Kaarsenhouder met noten

Je kan ook zelf kaarsenhouders maken door bijvoorbeeld beukennootjes of eikels uit de bomen te rapen. Als je een oud, hittebestendig glas, mooi windlicht, of stolpt hebt waar je een stevige stompkaars in kan zetten, kun je daar rondom de nootjes verspreiden zodat ze zich opstapelen tussen de kaars en het glas. Let hierbij wel weer op de brandveiligheid.

5. Esdoornbladeren overspuiten

Ook esdoornbladeren zijn prachtige herfstdecoratie. Als je een mooi, intact blad vindt, neem die dan zeker mee naar huis. Als je die verft met bijvoorbeeld gouden lak uit een spuitbus, blijven de bladeren mooi en heb je een prachtig decoratiestuk in huis.

6. Specerijenhanger

Deze klinkt misschien wat gek, maar ook gedroogde sinaasappel en kaneel horen thuis in een herfstinterieur. Snijd wat sinaasappel en laat indrogen. Dit kun je ook doen in de oven, dan gaat het sneller. Rijg de schijfjes aan een draad en steek er af en toe ook een kaneelstokje, blaadje of kastanje tussen voor een lekker diverse specerijenhanger. Heerlijk herfstig!

Pinterest herfstdecoratie Beeld GettyImages

Bron: Pinterest.