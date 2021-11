6x dit zijn de meest bizarre diëten van de afgelopen jaren

Van wat karig in wat je ‘mag’ eten tot ronduit absurd: hier komen ze!

1. Het blauwe zonnebrildieet

It's all in the name. Je zet voor je maaltijd een zonnebril op met blauwe glazen en door die verkleuring zou je eten er een stuk minder lekker uitzien. Het resultaat? Je schijnt minder te eten.

2. Ketodieet

Hoewel dit dieet nog steeds populair is, hoort hij wel in het rijtje van bizarre diëten thuis. De basis is niet heel verkeerd: koolhydraatarm eten kan voor sommige mensen een uitkomst zijn. Maar gezond is het dieet meestal niet, blijkt uit een recente rating van dit dieet door U.S. News. Dat zit zo.

In het ketodieet eet je héél weinig koolhydraten. Zo weinig, dat ook vrijwel alle volkoren producten en veel soorten groente en fruit van je menu verdwijnen. Een tekort aan vitaminen en mineralen ligt op die manier al snel op de loer. Het dieet scoorde dan ook maar 1.9 punten van de 5.

3. Babyvoedingdieet

Dit dieet had een jaar of vijf geleden een opleving, maar er schijnen nog steeds mensen te zijn die het bij tijd en wijle toepassen. Bij dit dieet is het idee dat je met het eten van een potje babyvoeding alles binnen krijgt wat je nodig hebt, alleen dan in gepureerde vorm. Hoewel het vaak zo is dat er inderdaad fruit, groente, vlees en iets van koolhydraten in de hapjes zit, is dat natuurlijk nooit zo bedacht voor volwassenen. Ondervoeding ligt op de loer, evenals vitaminetekorten.

Daarbij blijf je tijdens dit dieet waarschijnlijk ook hongerig. Doordat de voeding vloeibaar is, geeft je lichaam je hersenen niet altijd een seintje dat je hebt gegeten en vol zit. Dit geeft de kans dat je je alsnog hongerig voelt terwijl je net een heel potje vol met calorieën naar binnen hebt gewerkt.

4. Lucht happen

Ja, echt waar. Door een leeg bord voor je te zetten en met mes en vork te doen alsof je eet, zweren sommige vrouwen dat ze een vol gevoel krijgen. Wij houden dit nog geen dag vol, laat staan een heel dieet. Ook geen blijvertje dus.

5. Waterdieet

Dit trucje zien we ook vandaag de dag nog wel eens voorbij komen als dieettip. Als je een rammelende maag hebt, zou je deze kunnen stillen door flink wat water te drinken. De gedachte hierachter is dat je lichaam honger en dorst soms door elkaar haalt. Dus soms denk je honger te hebben, terwijl je in realiteit behoefte hebt aan een glas water en het probleem op die manier op kan lossen.

Maar dit slaat soms door naar een heus waterdieet: een dieet waarbij je zo min mogelijk eet en zoveel mogelijk water drinkt. Needless to say is dat dit dieet volkomen ongezond is, stelt DieetKompas. Niet alleen kan je van echt teveel water drinken een watervergiftiging oplopen, ook dit is weer een voorbeeld van een crashdieet en we lazen net al waarom dat niet goed voor je is.

6. Lemonade-dieet

Eigenlijk is het geen echt dieet, maar een tijdelijke detox. Het werd bedacht door Stanley Burroughs en heet eigenlijk de zogenaamde ‘Master Cleanse’. Toen bekend werd dat ook zangeres Beyoncé aan de trend meedeed kwam de naam ‘Lemonade diet’, naar haar gelijknamige album. Het idee is dat je regelmatig een week lang alleen maar een mix drinkt van water, citroen, ahoornsiroop, cayennepeper en zout. Je lichaam zou erdoor gezuiverd worden en omdat je niks eet val je af.

Volgens voedingsspecialist Charlie Seltzer kan je nog beter iedere dag naar de McDonalds gaan, dan dat je dit dieet volgt. Jezelf dwingen om elke dag een gek drankje te drinken helpt op de lange termijn namelijk niet met afvallen maar levert wel allerlei andere gezondheidsrisico's op.

Dat waren ze! Welke vond jij het meest bizar?

Bron: U.S. News and World, Dieetkompas, Stanley Burroughs