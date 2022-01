7 tips als je kind te veel aan het gamen is

Libelle in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Niet snel verslaafd

Veel kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gamen (bijna) iedere dag. Echt verslaafd is een kind niet snel. Maar het kan zijn dat je als ouder vindt dat de balans een beetje zoek is en het gamen andere dingen in de weg gaat zitten. Goed om te weten is dat gamen ook positieve kanten heeft: het is leuk, het traint hun doorzettingsvermogen en geduld en bij interactieve games leren ze samenwerken. En omdat games meestal in het Engels zijn, pikt je kind die taal ook nog mee.

Zoek de schermbalans

Iedere dag gamen hoeft nog geen probleem te zijn. Zolang je kind nog buiten speelt, vrienden opzoekt, sport en meedoet aan het gewone gezinsleven is er niet veel aan de hand. Zorg wel dat je kind genoeg beweegt, want veel zitten tijdens het gamen is het grootste en ongezondste nadeel.

Kinderen zouden minimaal een uur per dag intensief moeten bewegen.

Handige tips

Als de schermbalans echt weg is, is het goed om in te grijpen. Maar hoe? Deze tips kunnen helpen:

Toon interesse: ‘Stop met dat stomme gamen, waarom hang je altijd achter dat scherm?’. Hoor je het jezelf roepen? Je bent niet de enige. Maar als gamen de hobby van jouw kind is, is het niet leuk om te horen. Toon interesse, speel een keer mee en probeer te begrijpen waarom je kind gamen zo leuk vindt. Als je het positief benadert, zal je kind meer openstaan voor een gesprek over hoeveel tijd er aan gamen besteed mag worden.

Bepaal de schermtijd: Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om je kind regels mee te geven over hoeveel uur schermtijd oké is. Dan gaat het om alle uren opgeteld van tv, telefoon en gamen. Denk bij kinderen t/m 12 jaar aan max. 2 uur per dag.

Stel indien nodig extra regels op: Als je echt goed in de gaten wilt houden hoeveel er gegamed wordt, stel dan als regel dat tablets niet mee naar boven gaan en zet de computer in de woonkamer.

Ook naar buiten: Spreek af dat je kind elke dag buiten speelt of iets anders actiefs doet, zoals sporten, met de hond wandelen of in de tuin helpen.

Help met afleiding: Ga mee naar buiten, naar het bos of het strand of speel samen een bordspelletje.

Wees consequent: Natuurlijk zal je kind de grens opzoeken en allerlei argumenten hebben waarom er nog wél even gegamed mag worden (“gisteren kon ik niet gamen, dus nu mag ik langer!”). Maar wees duidelijk, consequent en houd vol.

Focus op wat goed gaat: Houd je kind zich goed aan de regels? Benoem dat dan ook.

Gezond gedrag in een digitale wereld

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met het Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid om grip te krijgen op gezond gedrag in een digitale wereld. Meer weten? Kijk op de site van het Trimbos-instituut voor meer info over jeugd en online gamen.